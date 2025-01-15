ФОТО. Старые знакомые. Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера
Хорватский тренер возглавляет Лудогорец, с которым горняки провели спарринг
Донецкий «Шахтер» провел контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды был клуб «Лудогорец» из Болгарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Спарринг проведен на южном побережье Средиземного моря в городе Белек. Горняки одержали убедительную победу со счетом 4:0.
В первом тайме голы забили Марлон Гомес и Кевин. А во 2-й половине игры Эгиналду и Педриньо довели перевес Шахтера до разгрома.
Перед матчем экс-коуч горняков Игор Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера. Также хорвата обнял Дарио Срна, спортивный директор донецкой команды.
Хорватский тренер возглавляет Лудогорец, с которым горняки провели спарринг.
ФОТО. Старые знакомые. Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не будет четырех атакующих игроков
Эвандер считает себя лучшим боксером в истории