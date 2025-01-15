Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Старые знакомые. Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 20:23 | Обновлено 15 января 2025, 20:51
372
2

ФОТО. Старые знакомые. Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера

Хорватский тренер возглавляет Лудогорец, с которым горняки провели спарринг

15 января 2025, 20:23 | Обновлено 15 января 2025, 20:51
372
2
ФОТО. Старые знакомые. Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера
ФК Шахтер. Игор Йовичевич и Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» провел контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды был клуб «Лудогорец» из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спарринг проведен на южном побережье Средиземного моря в городе Белек. Горняки одержали убедительную победу со счетом 4:0.

В первом тайме голы забили Марлон Гомес и Кевин. А во 2-й половине игры Эгиналду и Педриньо довели перевес Шахтера до разгрома.

Перед матчем экс-коуч горняков Игор Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера. Также хорвата обнял Дарио Срна, спортивный директор донецкой команды.

Хорватский тренер возглавляет Лудогорец, с которым горняки провели спарринг.

ФОТО. Старые знакомые. Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера

По теме:
ВИДЕО. Эгиналду и Педриньо во 2-м тайме довели перевес Шахтера до разгрома
Шахтер – Лудогорец – 4:0. Бразильский разгром. Видео голов и обзор матча
Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Лудогорец контрольные матчи УПЛ Шахтер - Лудогорец фото Игор Йовичевич Дарио Срна
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Футбол | 15 января 2025, 02:15 0
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной

Не будет четырех атакующих игроков

ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
Бокс | 15 января 2025, 07:49 21
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»

Эвандер считает себя лучшим боксером в истории

Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Футбол | 15.01.2025, 04:08
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Футбол | 15.01.2025, 14:56
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.01.2025, 18:32
Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Хороший был тренер у Шахтера 
Ответить
0
Strontium
По-человечески.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 4
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 19
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем