Донецкий «Шахтер» провел контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды был клуб «Лудогорец» из Болгарии.

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Спарринг проведен на южном побережье Средиземного моря в городе Белек. Горняки одержали убедительную победу со счетом 4:0.

В первом тайме голы забили Марлон Гомес и Кевин. А во 2-й половине игры Эгиналду и Педриньо довели перевес Шахтера до разгрома.

Перед матчем экс-коуч горняков Игор Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера. Также хорвата обнял Дарио Срна, спортивный директор донецкой команды.

Хорватский тренер возглавляет Лудогорец, с которым горняки провели спарринг.

ФОТО. Старые знакомые. Йовичевич тепло поприветствовал игроков Шахтера