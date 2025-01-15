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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 20:01 | Обновлено 15 января 2025, 20:50
82
0

ВИДЕО. Эгиналду и Педриньо во 2-м тайме довели перевес Шахтера до разгрома

Донецкий «Шахтер» провел контрольный матч на зимних сборах в Турции

15 января 2025, 20:01 | Обновлено 15 января 2025, 20:50
82
0
ВИДЕО. Эгиналду и Педриньо во 2-м тайме довели перевес Шахтера до разгрома
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды был клуб «Лудогорец» из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спарринг проведен на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Эгиналду и Педриньо во 2-м тайме довели перевес Шахтера до разгрома

Горняки одержали убедительную победу со счетом 4:0.

Товарищеский матч. 15 января, Турция

Шахтар Донецк (Украина) – Лудогорець (Болгария) – 4:0

Голы: Марлон Гомес, 17, Кевин, 27, Эгиналду, 64, Педриньо, 88

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Марлон Гомес, 17 мин

ГОЛ! 2:0. Кевин, 27 мин

ГОЛ! 3:0. Эгиналду, 64 мин

ГОЛ! 4:0. Педриньо, 88 мин

Видеотрансляция матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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