Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды будет клуб «Лудогорец» из Болгарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegramм Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 15 января, в этот день также пройдет матч горняков против ЦСКА София.
Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.
Первый спарринг горняки провели 9 января против хорватского Динамо Загреб (2:2).
Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом игры
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