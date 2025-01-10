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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 08:19 | Обновлено 10 января 2025, 08:39
63
0

Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

10 января 2025, 08:19 | Обновлено 10 января 2025, 08:39
63
0
Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб «Лудогорец» из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegramм Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 15 января, в этот день также пройдет матч горняков против ЦСКА София.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Первый спарринг горняки провели 9 января против хорватского Динамо Загреб (2:2).

Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Шахтер - Лудогорец Лудогорец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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