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15.01.2025 16:00 - : -
Лудогорец
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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 01:39 | Обновлено 15 января 2025, 01:40
23
0

Шахтер – Лудогорец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

15 января 2025, 01:39 | Обновлено 15 января 2025, 01:40
23
0
Шахтер – Лудогорец. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В среду, 15-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и болгарский «Лудогорец». Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Второй контрольный матч за один игровой день на сборах в Турции команда Марино Пушича проведет также против представителя Болгарии. Но уже против чемпиона страны – «Лудогорца», который готовится к возобновлению Лиги Европы УЕФА. А еще «зелено-белых» возглавляет бывший главный тренер «горняков» Игор Йовичевич, об увольнении которого после чемпионского сезона руководству болельщики припоминают до сих пор.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Лудогорец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
15 января 2025 -
16:00
Лудогорец
Обе забьют 1.51 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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