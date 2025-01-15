Шахтер Донецк

В среду, 15-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и болгарский «Лудогорец». Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Второй контрольный матч за один игровой день на сборах в Турции команда Марино Пушича проведет также против представителя Болгарии. Но уже против чемпиона страны – «Лудогорца», который готовится к возобновлению Лиги Европы УЕФА. А еще «зелено-белых» возглавляет бывший главный тренер «горняков» Игор Йовичевич, об увольнении которого после чемпионского сезона руководству болельщики припоминают до сих пор.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Лудогорец», за которой можно следить в украинской версии сайта.