Динамо Киев

Смогли только отыграться. Динамо в Турции сыграло вничью с Видзевом
Команда Александра Шовковского провела второй спарринг за два дня
13 января на турецком сборе «Динамо» провело третий спарринг, в котором встретилось с польским клубом «Видзев» Лодзь.
Игра завершилась со счетом 1:1.
Напомним, 10 января киевляне в первом товарищеском матче зимней подготовки проиграли немецкому «Магдебургу» со счетом 1:3, а накануне, 12-го числа, добились победы над румынским клубом ФКСБ [«Стяуа»] – 2:1.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Видзев» – 1:1
Ванат, 88 пенальти – Соболь, 41
«Динамо»: Моргун (Бущан, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 64), Биловар (Окон, 33, Дячук, 64), Слюбик (Михавко, 64), Караваев (Тимчик, 64), Ищенко (Михайленко, 64), Пихаленок (Саленко, 64), Рубчинский (Шапаренко, 64), Брагару (Волошин, 64), Ярмоленко (Герич, 46, Кабаев, 64), Герреро (Пономаренко, 30, Ванат, 64).
ДИНАМО – ВИДЗЕВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Однозначно должен уже играть за основу.