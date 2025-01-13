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Товарищеские матчи
Динамо Киев
13.01.2025 14:00 – FT 1 : 1
Видзев Лодзь
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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 15:58 | Обновлено 13 января 2025, 16:02
1581
25

Смогли только отыграться. Динамо в Турции сыграло вничью с Видзевом

Команда Александра Шовковского провела второй спарринг за два дня

13 января 2025, 15:58 | Обновлено 13 января 2025, 16:02
1581
25
Смогли только отыграться. Динамо в Турции сыграло вничью с Видзевом
ФК Динамо

13 января на турецком сборе «Динамо» провело третий спарринг, в котором встретилось с польским клубом «Видзев» Лодзь.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Напомним, 10 января киевляне в первом товарищеском матче зимней подготовки проиграли немецкому «Магдебургу» со счетом 1:3, а накануне, 12-го числа, добились победы над румынским клубом ФКСБ [«Стяуа»] – 2:1.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Видзев» – 1:1

Ванат, 88 пенальти – Соболь, 41

«Динамо»: Моргун (Бущан, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 64), Биловар (Окон, 33, Дячук, 64), Слюбик (Михавко, 64), Караваев (Тимчик, 64), Ищенко (Михайленко, 64), Пихаленок (Саленко, 64), Рубчинский (Шапаренко, 64), Брагару (Волошин, 64), Ярмоленко (Герич, 46, Кабаев, 64), Герреро (Пономаренко, 30, Ванат, 64).

ДИНАМО – ВИДЗЕВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 25
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Gargantua81
ну пока по нарастающей.
сегодня на много лучше чем со Стяуа. В общем соперника полностью переиграли, только забивать не получалось.
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+7
Перець
просто дикий не фарт Динамо мали вигравати 4:1
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+6
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sania
Динамо провело звичайний тренувальний матч на зборах.60 хв грала збірна солянка, навіть не 2й склад..
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+4
Gargantua81
пока мне больше всех нравится малой Саленко.
Однозначно должен уже играть за основу.
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+2
Показать Скрыть 7 ответов
Ctrl+Alt+Del
Немає завершальго удару, а в цілому не погано. Поляки автобусом стали, а наші футболісти незмогли нічого вдіяти 
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+2
007_Quantum19_007
Дзявкотуни я люблю приниження, а ще люблю знизу, люблю ротом
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0
Leon Killer
Ничего,бывает,скоро матч с Галатасараем,вот там мы и увидим настоящую Дынамо-Машину!
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-1
007_Quantum19_007
"Дзявкотуни-динамофани", ви що образились???))) Серйозно?))
Ответить
-4
Отаман
Хтось дивився гру, як грало фк ганьба суркіса та медведчука, дуже добре, чи дуже погано!?
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
007_Quantum19_007
Братський вчинок поляків до не по-братськи граючого ДК. Скільки там фолів від "Динамо" було за перші хвилини гри? Десять? П'ятнадцять? Дванадцять?
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-5
Alexander Киев
Відскочило Дно на 88 хв, да й ще із пенальті
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
007_Quantum19_007
ДК провело просто "казковий" матч.) 
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-10
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Дыр очка спасла своё очко☝️
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-10
Дыряво с пердя🤣
Братья поляки
Ответить
-10
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