В понедельник, 13 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и польский клуб «Видзев» из Лодзи.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Динамо», как известно, в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января уступило немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3. В воскресенье, 13-го числа, подопечные Александра Шовковского провели второй спарринг, в котором обыграли со счетом 2:1 румынский клуб ФКСБ [«Стяуа»].

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Видзев», за которой можно следить в украинской версии сайта.