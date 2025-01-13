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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 09:07 | Обновлено 13 января 2025, 09:11
254
0

Динамо Киев – Видзев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

13 января 2025, 09:07 | Обновлено 13 января 2025, 09:11
254
0
Динамо Киев – Видзев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В понедельник, 13 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и польский клуб «Видзев» из Лодзи.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Динамо», как известно, в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января уступило немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3. В воскресенье, 13-го числа, подопечные Александра Шовковского провели второй спарринг, в котором обыграли со счетом 2:1 румынский клуб ФКСБ [«Стяуа»].

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Видзев», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев – Видзев Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Видзев Лодзь
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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