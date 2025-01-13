Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1. Видео голов и обзор матча
13 января прошел товарищеский матч
Киевское «Динамо» провело третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды был клуб «Видзев» Лодзь из Польши.
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В контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3) и обыграли румынский ФСБ [Стяуа] (2:1).
Следующие спарринги динамовцы проведут против болгарской команды ЦСКА 1948 и словенского Марибора (16 января).
Товарищеские матчи. 13 января
Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1
Голы: Ванат, 88 (пен.) – Соболь, 42
Видео голов и обзор
Видеотрансляция поединка
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