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Товарищеские матчи
Динамо Киев
13.01.2025 14:00 – FT 1 : 1
Видзев Лодзь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 16:49 |
2127
0

Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1. Видео голов и обзор матча

13 января прошел товарищеский матч

13 января 2025, 16:49 |
2127
0
Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был клуб «Видзев» Лодзь из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3) и обыграли румынский ФСБ [Стяуа] (2:1).

Следующие спарринги динамовцы проведут против болгарской команды ЦСКА 1948 и словенского Марибора (16 января).

Товарищеские матчи. 13 января

Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1

Голы: Ванат, 88 (пен.) – Соболь, 42

Видео голов и обзор

Видеотрансляция поединка

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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