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Динамо Киев
13.01.2025 14:00 - : -
Видзев Лодзь
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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 06:23 | Обновлено 13 января 2025, 06:35
263
1

Динамо Киев – Видзев Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

13 января 2025, 06:23 | Обновлено 13 января 2025, 06:35
263
1
Динамо Киев – Видзев Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб «Видзев» Лодзь из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 13 января в 14:00 по Киеву. Спарринг проводится в турецком городе Белек.

В контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3) и обыграли румынский ФСБ [Стяуа] (2:1).

Следующий спарринг динамовцы проведут против болгарской команды ЦСКА 1948 (16 января).

Динамо Киев – Видзев Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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zelc006
Вуйки переможуть ляхів, як два пальця обписять!
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