Киевское «Динамо» проводит третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб «Видзев» Лодзь из Польши.

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Начало товарищеского матча запланировано на 13 января в 14:00 по Киеву. Спарринг проводится в турецком городе Белек.

В контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3) и обыграли румынский ФСБ [Стяуа] (2:1).

Следующий спарринг динамовцы проведут против болгарской команды ЦСКА 1948 (16 января).

Динамо Киев – Видзев Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция