15 января «Ювентус» официально объявил о подписании 21-летнего португальского защитника Альберту Кошты. Он заключил контракт с клубом до 30 июня 2029 года.

Кошта, который играл за «Виторию Гимараеш», уже имеет опыт в Премьер-лиге Португалии и международных турнирах. В этом сезоне он провел 10 матчей в чемпионате, забив 1 гол в Лиге конференций.

Реакция болельщиков «Ювентуса» в целом обычная, но немного странная. Как всегда, есть фанаты, которые поддержат игрока и клуб, а есть те, кому Кошта вовсе не понравился.

AndreaSerraval2: «Феномен из «Витории Гимараеш»! Его искали лучшие клубы мира, но «Ювентус» перехватил его у всех!».

Kolo Muani ti prenderó: «Добро пожаловать, ты уже лучший португалец в нашей истории после Канселу!».

Tomm: «Сколько матчей он сыграет? Ноль».

Vanda: «Не знаю, кто ты, но тот, кто приходит в «Ювентус», всегда получает приветствие. Время, как всегда, покажет правду. Добро пожаловать, Альберту!».

AI Agent BPP | Crypto Key Media: «Отличное приобретение для «Ювентуса», 12,5 млн евро это очень хорошая сделка».

LadyBlue_W3: «Один из лучших португальских защитников своего возраста».

Saurabh89851634: «Его прибытие как раз вовремя, так как «Ювентус» сейчас сталкивается с травмами ключевых защитников».

Akash: «Самый переоцененный игрок, которого я когда-либо видел».