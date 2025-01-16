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  4. Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Испания
16 января 2025, 00:12 |
1057
1

Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро

Винисиус Жуниор может покинуть клуб уже летом

16 января 2025, 00:12 |
1057
1
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации журналист RMC Даниэль Риоло, «Реал» уже не против трансфера своего лидера, ведь футболист надоел своим поведением Фиорентино Пересу, Карло Анчелотти и другим игроком «Реала». Винисиус злит Переса и он рассматривает его трансфер за 200 миллионов евро, такие деньги дают клубы из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 24 матча, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Ранее Винисиус отреагировал на победу команды в финале Межконтинентального кубка

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Harun Bakircioğlu
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