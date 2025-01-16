Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации журналист RMC Даниэль Риоло, «Реал» уже не против трансфера своего лидера, ведь футболист надоел своим поведением Фиорентино Пересу, Карло Анчелотти и другим игроком «Реала». Винисиус злит Переса и он рассматривает его трансфер за 200 миллионов евро, такие деньги дают клубы из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 24 матча, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Ранее Винисиус отреагировал на победу команды в финале Межконтинентального кубка