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Англия
16 января 2025, 01:15 | Обновлено 16 января 2025, 01:16
38
0

«Упустили много шансов». Реакция фанатов на победу Арсенала над Тоттенхэмом

Арсенал одержал победу со счетом 2:1 над Тоттенхэмом в матче 21-го тура АПЛ

16 января 2025, 01:15 | Обновлено 16 января 2025, 01:16
38
0
«Упустили много шансов». Реакция фанатов на победу Арсенала над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», который завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Сначала «Тоттенхэм» вышел вперед благодаря голу Сон Хын Мина на 25 минуте. Однако перед перерывом «Арсенал» забил два гола, автогол Доминика Соланке на 40 минуте и мяч Леандро Троссарда на 44 минуте. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на поле на 87 минуте.

Фанаты «Арсенала» довольны победой, но многие заметили, что команда пока не показывает хорошую игру и ей не хватает игроков, особенно нападающего.

Kweku Ikon: «Это не большая победа... это просто маленькая победа... мы действительно боремся... эта команда совсем не сбалансирована...».

Olumide Adesina: «Нам очень нужен нападающий».

Queen_Aeesha: «Мы упустили много шансов».

Sunny: «Огромные 3 очка. Мы сократили отставание от «Ливерпуля». Нам все еще нужно усилить состав качественными трансферами».

NudgeTM: «Самая позорная победа за долгое время. Единственная причина, по которой мы выиграли, потому что это были «Шпоры».

Ed Derv: «Большая победа для «Арсенала»! Второе место и мы все еще в гонке. «Ливерпулю» стоит продолжать оглядываться!».

Blanco: «Победа есть победа, но нам нужен нападающий. Мы не можем играть со «Шпорами» каждую неделю».

Kijana Ya Atwoli: «Победа, но мы упустили сотни шансов. Это явно показывает, что нам нужно подписать острого нападающего и вингера. Еще одно дерби для Микеля Артеты, хорошая игра сегодня. Габриэл мой игрок матча».

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Арсенал Лондон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков Александр Зинченко Доминик Соланке Сон Хын Мин Леандро Троссард Габриэл Магальяес Микель Артета
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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