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  4. Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута
Англия
13 января 2025, 20:12 |
3013
4

Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута

Киевский клуб получит от трансфера 30%

13 января 2025, 20:12 |
3013
4
Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, главным фаворитом на подписание украинца является французский ПСЖ, однако вероятней всего трансфер состоится только летом. Бывший клуб Забарного киевское «Динамо» получит солидный процент от следующего трансфера Ильи – 30%. Сейчас «Борнмут» просит за Забарного 50 миллионов евро, таким образом киевляне могут рассчитывать на 15 млн.

Забарный перешел из «Динамо» в «Борнмут» зимой 2023 года.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 21 матч на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ трансферы УПЛ Динамо Киев финансы
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 4
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VovanSidorovi4
Неплохо
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+1
LexХХХ
А якщо його обміняють, що тоді Суркіс отримає😜
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-1
zzg77
А скільки отримає УАФ за Мельдоній Мудрика???
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-3
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