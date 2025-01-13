Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, главным фаворитом на подписание украинца является французский ПСЖ, однако вероятней всего трансфер состоится только летом. Бывший клуб Забарного киевское «Динамо» получит солидный процент от следующего трансфера Ильи – 30%. Сейчас «Борнмут» просит за Забарного 50 миллионов евро, таким образом киевляне могут рассчитывать на 15 млн.

Забарный перешел из «Динамо» в «Борнмут» зимой 2023 года.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 21 матч на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.