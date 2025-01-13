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Англия
13 января 2025, 20:21 | Обновлено 13 января 2025, 20:47
7316
48

Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма

Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды

13 января 2025, 20:21 | Обновлено 13 января 2025, 20:47
7316
48
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, вингеру кололи актовегин в лагере национальной сборной Украины, который мог содержать мельдоний. Из-за этого факта руководство лондонского «Челси», в случае положительной пробы В, могут подать иск в суд против Украинской ассоциации футбола и будут пробовать отсудить 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Игорь Бурбас Английская Премьер-лига мельдоний Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 48
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Правильно не «журналіст», а фантазер Бурбас)
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+10
Footbulka
Бурбалох не може заспокоїтися, вколіть йому те лайно коровяче у мозок
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+8
Boodya
Дуже багато бурбаса останні дні.
Чекаємо офіційну інформацію, а не писанину "журналіста"
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+6
avk2307
а завтра бурбас скаже що сам бачив як циганик мішу бургерами пригощав.
Хто скаже де бурбас  міг таке дізнатися? Бо з початку бурбас і ще якась тетя з англії казали що проба була в час перебування у збірній. Потім була офіційна інформація і обидва джерела трохи помовчали. Тепер знову інфо від бурбаса .У нього справка є що там був мельдоній? чи що кололи?
УАФ так само скаже, що не знає що кололи в Челсі,чи що Міша їв по дорозі.
Нафіга такий бред постити? Треба офіційну інформацію давать, а не бурбасятину
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+5
Remark
Корову від Бурбаса можуть отримати, не більше!
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+4
Лига
Понятно, что на верхах уже все всё знают где и что и чем и когда, ну лучше дождаться пробы Б и уже потом официальных заявлений. А это все сплетни пока, не больше
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+3
VovanSidorovi4
Нагоняют кликов побольше "журналисты" 
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+3
TolsTIyELF
Могут попытаться, но актовиген это не допинг, то что он дал позитивный результат на мельдоний - случайность. В принципе Мудрику нужно будет подавать в таком случае на Челси за невыполнение обязательств, а после перейти в нормальный чемпионат. 
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+3
😸
Бурбас намагається усіма способами відбілити цього допінгіста, який сам нажрався якогось комбікорму, вішаючи лапшу на вуха. Деякі тупоголові тут хавають це, бо своєї голови нема і починають тут фантазувати про корови і всесвітню змову навколо Мудрілки. Але кому він нах всрався той Міша, якщо він нажерся чогось то нехай відповідає сам за свої дурні вчинки.
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+2
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KIEWADIM
Всем привет, я проба  B
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+1
easterly
Наркокроти вже не знають які отмазки ліпити
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+1
BATI-GOOOOOL
Та шо там 70  , просіть вже 200 як мінімум,клоуни мля.
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0
Павло
Міша Мудрик скоро почне давати молоко - хоч трохи можна буде збитки компенсувати 
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0
KIEWADIM
Мда...
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0
AK.228
Эээээээ…. Придется андрюше жопу свою выставлять на торги 
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-1
serhiy
От бля, прославив Україну !!!
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-1
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Lulinnha
Вполне вероятная такая версия событий. 
Ждём результаты пробы Б. 
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-1
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Павло
Біжи, Андрюшка, біжи... 
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-2
LexХХХ
Доволі серйозний препарат. Невже наші ескулапи такі тупі, що кололи йому його...
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-2
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umnuy2
пацан приезжал выкладывался делал разницу-приносил много пользы...рукожопы поломали карьеру,привыкли в упл лопухами ушибы лечить
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-2
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