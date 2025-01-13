Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, вингеру кололи актовегин в лагере национальной сборной Украины, который мог содержать мельдоний. Из-за этого факта руководство лондонского «Челси», в случае положительной пробы В, могут подать иск в суд против Украинской ассоциации футбола и будут пробовать отсудить 70 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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Чекаємо офіційну інформацію, а не писанину "журналіста"
Хто скаже де бурбас міг таке дізнатися? Бо з початку бурбас і ще якась тетя з англії казали що проба була в час перебування у збірній. Потім була офіційна інформація і обидва джерела трохи помовчали. Тепер знову інфо від бурбаса .У нього справка є що там був мельдоній? чи що кололи?
УАФ так само скаже, що не знає що кололи в Челсі,чи що Міша їв по дорозі.
Нафіга такий бред постити? Треба офіційну інформацію давать, а не бурбасятину
Ждём результаты пробы Б.