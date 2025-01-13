Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, вингеру кололи актовегин в лагере национальной сборной Украины, который мог содержать мельдоний. Из-за этого факта руководство лондонского «Челси», в случае положительной пробы В, могут подать иск в суд против Украинской ассоциации футбола и будут пробовать отсудить 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.