Australian Open15 января 2025, 22:14 |
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Марта Костюк – Юле Нимайер. Разгромила и не заметила. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда Australian Open 2025
15 января 2025, 22:14 |
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15 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) во 2-м раунде Australian Open 2025.
Матч завершился за 1 час и 6 минут со счетом 6:3, 6:0 в пользу украинки. Это была первая встреча соперниц.
Следующей соперницей Марты будет 12-я ракетка мира Паула Бадоса.
Видеообзор матча Марта Костюк – Юле Нимайер
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