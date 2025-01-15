Марта Костюк – Юле Нимайер. Разгромила и не заметила. Видеообзор матча

15 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) во 2-м раунде Australian Open 2025.

Матч завершился за 1 час и 6 минут со счетом 6:3, 6:0 в пользу украинки. Это была первая встреча соперниц.

Следующей соперницей Марты будет 12-я ракетка мира Паула Бадоса.

Видеообзор матча Марта Костюк – Юле Нимайер