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  4. Марта Костюк – Юле Нимайер. Разгромила и не заметила. Видеообзор матча
Australian Open
15 января 2025, 22:14 |
112
0

Марта Костюк – Юле Нимайер. Разгромила и не заметила. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда Australian Open 2025

15 января 2025, 22:14 |
112
0
Марта Костюк – Юле Нимайер. Разгромила и не заметила. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Юле Нимайер и Марта Костюк

15 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) во 2-м раунде Australian Open 2025.

Матч завершился за 1 час и 6 минут со счетом 6:3, 6:0 в пользу украинки. Это была первая встреча соперниц.

Следующей соперницей Марты будет 12-я ракетка мира Паула Бадоса.

Видеообзор матча Марта Костюк – Юле Нимайер

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Марта Костюк Юле Нимайер теннисные видеообзоры видео Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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