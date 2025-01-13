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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 15:15 | Обновлено 13 января 2025, 15:16
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка

Тимур Стецьков стал игроком львовского клуба

13 января 2025, 15:15 | Обновлено 13 января 2025, 15:16
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка
ФК Карпаты. Тимур Стецьков

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского центрального защитника «Кривбасса» Тимура Стецькова.

Ранее сообщалось, что контракт 26-летнего футболиста со «львами» будет действовать до лета 2028 года, а сумма его трансфера составляет 500 тысяч долларов.

В сезоне 2024/25 Тимур Стецьков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом.

Сага с его переходом в «Карпаты» тянулась в течение нескольких месяцев, что СММ львовского клуба решили осветить в оригинальной видео-презентации игрока.

ВИДЕО. Карпаты оригинально презентовали долгожданного новичка

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Дмитро Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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