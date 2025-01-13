ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка
Тимур Стецьков стал игроком львовского клуба
Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского центрального защитника «Кривбасса» Тимура Стецькова.
Ранее сообщалось, что контракт 26-летнего футболиста со «львами» будет действовать до лета 2028 года, а сумма его трансфера составляет 500 тысяч долларов.
В сезоне 2024/25 Тимур Стецьков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом.
Сага с его переходом в «Карпаты» тянулась в течение нескольких месяцев, что СММ львовского клуба решили осветить в оригинальной видео-презентации игрока.
ВИДЕО. Карпаты оригинально презентовали долгожданного новичка
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