ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского центрального защитника «Кривбасса» Тимура Стецькова.

Ранее сообщалось, что контракт 26-летнего футболиста со «львами» будет действовать до лета 2028 года, а сумма его трансфера составляет 500 тысяч долларов.

В сезоне 2024/25 Тимур Стецьков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом.

Сага с его переходом в «Карпаты» тянулась в течение нескольких месяцев, что СММ львовского клуба решили осветить в оригинальной видео-презентации игрока.

ВИДЕО. Карпаты оригинально презентовали долгожданного новичка