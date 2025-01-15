Яркие матчи АПЛ, успех Ястремской, Борковский взял золото Универсиады

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 января.

1. Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки

Сенсационный Ноттингем сделал ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции

2A. Лидер потерял очки. Ливерпуль не сумел обыграл Ноттингем Форест

На ранний гол Криса Вуда красные ответили точным ударом Диогу Жота

2B. Брентфорд совершил камбэк в матче с Ман Сити. Ярмолюк вышел на замену

После дубля Фила Фодена горожане не сумели удержать перевес в два мяча

2C. Спасение на последних минутах. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Челси

Рис Джеймс спас хозяев на последних минутах

3. Бенфика сделала камбек в Кубке: 3 гола за 6 минут. Трубин остался в резерве

Команда Фаренсе забила первой, но орлы после перерыва показали класс

4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании

Анди Хадрой подписал трехлетний контракт с житомирянами

5. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера подписал контракт с участником еврокубков

Александр Сорока подписал соглашение с бельгийским «Гентом»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Состав Карпат покинул хавбек. Он близок к переходу в Рух

Артур Рябов стал свободным агентом

7A. Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд

Даяна уверенно разобралась с Майяр Шериф на старте австралийского мейджора

7B. Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open

Представительница Туниса Онс Жабер одолела украинку в двух сетах

8A. ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию

Третья победа сине-желтой команды на турнире

8B. Универсиада-2025. Хоккеисты сборной Украины разгромили Польшу

Подопечные Артема Гниденко сыграли второй матч на Играх в Турине

9A. Универсиада-2025. Борковский – победитель короткой индивидуальной гонки

Супрун и Чихарь финишировали в пятерке лучших

9B. Универсиада-2025. Дарина Чалык завоевала бронзу в короткой гонке

В итальянском городе Турин стартовала Всемирная зимняя Универсиада 2025

9C. Отличное выступление. Пидручного признали биатлонистом недели

Капитан сборной Украины получил признание от IBU

10A. Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы

Действительно ли 20-летний Гави может вскоре попрощаться с игрой миллионов

10B. Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак

Покупать Фесюна, торговаться по Крупскому и получать отказ от Пихаленка