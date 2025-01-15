Яркие матчи АПЛ, успех Ястремской, Борковский взял золото Универсиады
Главные новости за 14 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 января.
1. Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Сенсационный Ноттингем сделал ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции
2A. Лидер потерял очки. Ливерпуль не сумел обыграл Ноттингем Форест
На ранний гол Криса Вуда красные ответили точным ударом Диогу Жота
2B. Брентфорд совершил камбэк в матче с Ман Сити. Ярмолюк вышел на замену
После дубля Фила Фодена горожане не сумели удержать перевес в два мяча
2C. Спасение на последних минутах. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Челси
Рис Джеймс спас хозяев на последних минутах
3. Бенфика сделала камбек в Кубке: 3 гола за 6 минут. Трубин остался в резерве
Команда Фаренсе забила первой, но орлы после перерыва показали класс
4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании
Анди Хадрой подписал трехлетний контракт с житомирянами
5. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера подписал контракт с участником еврокубков
Александр Сорока подписал соглашение с бельгийским «Гентом»
6. ОФИЦИАЛЬНО. Состав Карпат покинул хавбек. Он близок к переходу в Рух
Артур Рябов стал свободным агентом
7A. Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд
Даяна уверенно разобралась с Майяр Шериф на старте австралийского мейджора
7B. Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open
Представительница Туниса Онс Жабер одолела украинку в двух сетах
8A. ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
Третья победа сине-желтой команды на турнире
8B. Универсиада-2025. Хоккеисты сборной Украины разгромили Польшу
Подопечные Артема Гниденко сыграли второй матч на Играх в Турине
9A. Универсиада-2025. Борковский – победитель короткой индивидуальной гонки
Супрун и Чихарь финишировали в пятерке лучших
9B. Универсиада-2025. Дарина Чалык завоевала бронзу в короткой гонке
В итальянском городе Турин стартовала Всемирная зимняя Универсиада 2025
9C. Отличное выступление. Пидручного признали биатлонистом недели
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