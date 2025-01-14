Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак

Донецкий «Шахтер» часто хвалят за качественную селекционную и кадровую политику. На пике славы менеджмент «горняков» был два года назад, когда клубу удалось за 70 миллионов евро продать в «Челси» вингера Михаила Мудрика. Последний отчасти (не будем забывать про участие в развитии футболиста молодежных структур «Металлиста» и «Днепра») являлся «продуктом» академии донецкого клуба, потому для «Шахтера» было особенно приятно, что рекорд клуба по исходящим трансферам был побит именно воспитанником «оранжево-черных», а не каким-то очередным легионером.

Другой вопрос, что Мудрик до «Шахтера» занимался футболом, как уже упоминалось выше, в академиях «Металлиста» и «Днепра», а на уровне украинской Премьер-лиги дебютировал и хоть немного «оперился» вовсе не в стане «горняков», а в киевском «Арсенале», куда его отдавали в аренду. Да, формально свой первый матч на взрослом уровне Мудрик провел именно за «Шахтер» – в Кубке Украины сезона-2018/19, когда Паулу Фонсека выпустил юного таланта на замену в поединке против «Олимпика» (3:2). Но, как говаривал классик, это совсем другой турнир, а мы добавим – с другим уровнем ответственности и риском в плане выполнения ключевых задач.

А задачи перед «Шахтером» в последние годы стоят одни и те же – выиграть очередной сезон в УПЛ, чтобы затем попасть в основную фазу Лиги чемпионов, где постараться выступить максимально достойно и хорошо, чтобы «засветить» своих талантов и, по возможности, хотя бы раз, а то и два, за сезон провернуть выгодную сделку с продажей своих лидеров в более богатые клубы.

Казалось бы, имея состав, который у «Шахтера» за последние лет восемь (давайте осознанно возьмем период после «эпохи Луческу», чтобы сравнение было хоть сколько-нибудь корректным по каждому из специалистов, учитывая время пребывания их в должности) всегда лучший в лиге, «горнякам» не так уж и сложно будет из года в год триумфовать в УПЛ, но… Как показывает практика, какие-то проблемы у «оранжево-черных» наблюдаются постоянно, из-за чего особого желания рисковать не проявлялось ни у кого из наставников, которые работали с «Шахтером» после Луческу, а это уже шесть специалистов – Паулу Фонсека, Луиш Каштру, Роберто Де Дзерби, Игор Йовичевич, Патрик ван Леувен и Марино Пушич.

Под «желанием рисковать» в данном контексте автор вкладывает такой важный в современном футболе атрибут, как управление составом с обязательным привлечением в ряды первой команды наиболее талантливых игроков молодежки клуба, ярко проявляющих себя в чемпионате U-19 (иначе зачем он тогда нужен, как не в статусе «трамплина» во взрослый футбол).

И вот с этим ситуация в «Шахтере» выглядит крайне слабой. В донецком клубе практически не доверяют собственным воспитанникам, особенно если вопрос касается той плоскости, чтобы давать им возможность дебютировать на уровне УПЛ непосредственно в своих рядах, а не где-то в аренде. Да, практика «обкатки» юных исполнителей в других коллективах с дальнейшим возвращением наилучших из них обратно и под первую команду давно существует во многих ведущих чемпионатах Европы, но… Давайте не будем также забывать, что топ-клубы не менее часто отказываются отпускать своих лучших талантов в аренду куда-то, а дают им сразу же возможность начать играть во взрослый футбол в своих рядах, пусть даже и подпуская к основе крайне дозировано. И примеров здесь масса, начиная от Лионеля Месси, который из академии «Барселоны», минуя стадию аренд в другие клубы, сразу перешел в первую команду «блаугранас». Причем логика тут достаточно понятна и проста – отнюдь не всегда аренда в менее сильный и амбициозный коллектив, где молодой футболист способен с ходу претендовать на больший объем игровой практики, оказывает положительный эффект. Для кого-то она может пагубно сказаться в плане менталитета, тактических взглядов на игру и т.п.

Поэтому давайте взглянем на сводные данные о том, как в «Шахтере» доверяют воспитанникам своей академии, давая им непосредственную возможность дебютировать в украинской Премьер-лиге в первой команде клуба. И здесь цифры говорят вовсе не в пользу менеджмента «горняков» – наоборот, после ухода из клуба португальцев Фонсеки и Каштру, причем даже на фоне полномасштабной фазы российско-украинской войны, которая существенно изменила (очевидно, лишь на время) кадровый и селекционный векторы работы «горняков», в «Шахтере» почти не дают возможности дебютировать во взрослом футболе своим «академикам»…

Если брать детальную расшифровку по игрокам, то выходит следующая картина (в скобках: количество матчей/количество забитых мячей в УПЛ):

Фонсека: Борячук (7/3), Пихаленок (2), Кудрик (2), Кирюханцев (1), Бондарь (1), Трубин (1)

Каштру: Судаков (10/1), Бондаренко (5), Вьюнник (5)

Йовичевич: Козик (3), Фарина (1), Глущенко (1)

Пушич: Цуканов (4), Твардовский (2)

При этом, у Де Дзерби в УПЛ не дебютировал ни один украинец из академии «Шахтера», как и у ван Леувена, который, что правда, провел на должности лишь чуть более трех месяцев, зато имеет реноме наставника, умеющего работать с молодыми талантами. Например, в «Заре» у ван Леувена в УПЛ дебютировали Владимир Бражко, Александр Сапутин, Ярослав Кисиль и Максим Хлань.

Что правда, Де Дзерби существенно помог развить и «прокачать» талант упоминавшемуся выше Мудрику, и заслуга итальянского коуча в дальнейшем прогрессе Михаила очень значительна, однако сейчас мы говорим исключительно о такой важной составляющей, как переход из молодежного футбола во взрослый в пределах одного клуба, без аренд в команды-сателлиты. В таком же ракурсе, как Де Дзерби, тогда стоит упоминать Луиша Каштру, который существенно помог развить способности дебютировавшим в «Шахтере» на уровне УПЛ еще при Фонсеке Валерию Бондарю и Анатолию Трубину.

Всего за последние восемь с половиной лет в «Шахтере» непосредственно на уровне УПЛ дебютировали только 14 футболистов из академии «оранжево-черных». Из них 9 – еще в период «каденций» Паулу Фонсеки и Луиша Каштру, после чего за последние три с половиной года мы увидели только пятерых новых юных лиц в футболках «Шахтера» в статусе дебютантов элитарного дивизиона украинского футбола.

При нынешнем наставнике «горняков» Марино Пушиче, который уже более года возглавляет первую команду «Шахтера», в УПЛ дебютировало только два футболиста из академии – это хавбек Виктор Цуканов и вратарь Денис Твардовский. При этом, они на двоих суммарно провели только 6 матчей в нашем чемпионате, а в нынешнем сезоне на поле не появлялись вообще!

В этой связи особенно удивительными выглядят трансферные потуги «Шахтера», который старается отыскать молодых украинских талантов «на стороне», но, очевидно, уже с опытом игр на уровне УПЛ и таких, которые успели зарекомендовать там себя с наилучшей стороны. Именно по такой логике летом минувшего года в команде появился вратарь Кирилл Фесюн, выстреливший в «Колосе», а уже этой зимой дончане активно торговались по правому фулбеку «Ворсклы» Илье Крупскому, но тот, как сообщается, сделал выбор в пользу «Металлиста 1925».

Зачем «горнякам» Крупский, если в первой команде уже есть Конопля и Тобиас – вопрос, которым задаются многие болельщики и обозреватели, но здесь нужно знать планы дончан относительно этих двух футболистов. А вот зачем сейчас вести переговоры о Крупском, когда в молодежной команде есть 19-летний Антон Дрозд, давно заслуживший право сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии – это прямой вопрос к Марино Пушичу, а также к тренерскому штабу «горняков» U-19 во главе с Алексеем Беликом, который просто обязан убедить боснийца и настаивать на том, чтобы лучшие исполнители молодежки имели возможность хотя бы эпизодически объявляться в матчах первой команды. Не только на тренировках, что было модно еще при Мирче Луческу, но и в играх.

Более того, прямо сейчас полностью трещит по швам концепция, которой иногда оперируют некоторые прагматики – мол, тренер себе не враг, когда не делает то или иное. Сейчас, когда результат команды Марино Пушича в УПЛ выглядит откровенно мизерабельным, боснийцу как раз крайне тяжело найти внятные объяснения, почему коллектив, который в минувшем сезоне уверенно взял «золото» чемпионата, без существенных кадровых потерь вдруг стал только третьей силой в лиге. А вот если бы Пушич активнее доверял молодежи, тогда хотя бы сработал этот фактор – мол, готовим смену, используем игроков без опыта и все такое… Однако, как видим, этого не происходит от слова «вообще», из-за чего к Пушичу вопросов становится только больше и больше.

С другой стороны, вряд ли только в Пушиче дело. Если клуб не дает шансов тем же Дрозду или Огаркову, которые откровенно пересидели в команде U-19, но покупает Грама и выражает готовность заплатить аж 3 миллиона евро (баснословные деньги по меркам современных реалий в УПЛ) за Крупского, то это говорит лишь об одном – стратегия «Шахтера» заключается вовсе не в самостоятельном взращивании молодых талантов, а в их своевременном выкупе/переманивании из других клубов. И этот тезис полностью справедлив, как минимум для внутреннего рынка. Что правда, и тут у «горняков» уже намечаются проблемы – достаточно вспомнить отказ перебраться в клуб Александра Пихаленка, а теперь и Ильи Крупского. Но это, пожалуй, тема уже для совсем другого разговора…