Четыре исполнителя. Известно, кто из игроков Руха поедет на сборы с Карпами

В субботу, 18 января, львовские «Карпаты» отправятся на учебно-тренировочное собрание в Турцию, где будут готовиться ко второй части чемпионата Украины.

По информации ТаТоТаке, вместе с Карпатами в Турцию летят четыре игрока Руха– полузащитники Олег Федор и Илья Квасница, нападающий Игорь Краснопир и защитник Алексей Сыч.

Сообщается, что хавбек Евгений Пастух вторую половину сезона, скорее всего, проведет в России. Там же продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и неудачной операции Марко Сапуга.

Ранее сообщалось, что Алексей Сыч может продолжить карьеру в зарубежном клубе.