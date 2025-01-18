Четыре исполнителя. Известно, кто из игроков Руха поедет на сборы с Карпами
Владислав Лупашко будет готовить команду в Турции
В субботу, 18 января, львовские «Карпаты» отправятся на учебно-тренировочное собрание в Турцию, где будут готовиться ко второй части чемпионата Украины.
По информации ТаТоТаке, вместе с Карпатами в Турцию летят четыре игрока Руха– полузащитники Олег Федор и Илья Квасница, нападающий Игорь Краснопир и защитник Алексей Сыч.
Сообщается, что хавбек Евгений Пастух вторую половину сезона, скорее всего, проведет в России. Там же продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и неудачной операции Марко Сапуга.
Ранее сообщалось, что Алексей Сыч может продолжить карьеру в зарубежном клубе.
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