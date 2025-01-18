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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 11:49 | Обновлено 18 января 2025, 11:59
602
0

Четыре исполнителя. Известно, кто из игроков Руха поедет на сборы с Карпами

Владислав Лупашко будет готовить команду в Турции

18 января 2025, 11:49 | Обновлено 18 января 2025, 11:59
602
0
Четыре исполнителя. Известно, кто из игроков Руха поедет на сборы с Карпами
ФК Карпаты

В субботу, 18 января, львовские «Карпаты» отправятся на учебно-тренировочное собрание в Турцию, где будут готовиться ко второй части чемпионата Украины.

По информации ТаТоТаке, вместе с Карпатами в Турцию летят четыре игрока Руха– полузащитники Олег Федор и Илья Квасница, нападающий Игорь Краснопир и защитник Алексей Сыч.

Сообщается, что хавбек Евгений Пастух вторую половину сезона, скорее всего, проведет в России. Там же продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и неудачной операции Марко Сапуга.

Ранее сообщалось, что Алексей Сыч может продолжить карьеру в зарубежном клубе.

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Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Игорь Краснопир Алексей Сыч Олег Федор Илья Квасница
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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