Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Сборы тяжелое, нужно много бегать»

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский поделился впечатлениями от зимних сборов в Турции.

– Валентин, как чувствуешь себя, как настроение после игрового дня?

– Сегодня было преимущественно восстановление, легкая тренировка – пробежались, потянулись. Вчера были две тяжелые игры, немного устали, потому что почти все играли по 90 минут. Поэтому сегодня была легкая тренировка.

– Это первые зимние сборы для тебя с «Динамо». Чем они особенные для тебя, чем запомнились, возможно?

– Сборы тяжелые, нужно много бегать. В общем, нынешние сборы намного тяжелее, чем у меня были раньше. Но хватило нескольких тренировок, чтобы привыкнуть к нагрузкам, поэтому сейчас уже все в порядке.

– Первая часть турецкого сбора, можно сказать, подошла к своему завершению, впереди официальная игра. Можешь сделать какие-то выводы конкретно для себя, сложно было возвращаться в тонус?

– Не скажу, что сложно, нужно недели полторы, чтобы набрать те кондиции, в которых были до отпуска. Думаю, мы хорошо подготовились, и уже посмотрим по официальным играм, насколько это так. Мы провели ряд спаррингов, как по мне, на достаточно неплохом уровне, а уже официальные игры покажут уровень нашей готовности.

– С кем лично ты больше всего общаешься в команде?

– Больше всего дружу в команде с Ванатом, Бражко, Михавко. Также, конечно, с Пихаленком, потому что мы давно знакомы.

– Многие футболисты говорят, что не так много времени свободного на сборах. Как ты его проводишь?

– Если оно и есть, могу поиграть в видеоигры или в карты с ребятами. Конечно, родным также звоню.

– Лично для тебя чем запомнился завершившийся 2024 год?

– Прежде всего, тем, что я перешел в «Динамо». Также поехал на Олимпийские игры и представлял Украину на них – это большое достижение как для меня, так и для всей страны. Было приятно забить там первый гол. Конечно, хотелось бы иметь больше игрового времени, но, как по мне, год для меня прошел довольно успешно.

– Ты забил самый первый в истории сборной Украины гол на Олимпийских играх. Какой можешь вспомнить наиболее приятный и, наоборот, самый неприятный моменты в 2024-м?

– Самый приятный – это гол на Олимпийских играх. Самый неприятный – наверное, это то, что исчез «Днепр-1», команда, в которой я играл и которая стала родной для меня.

– Против кого из футболистов тебе было играть сложнее всего индивидуально?

– Наверное, это аргентинец Хулиан Альварес, когда мы противостояли Аргентине на Олимпиаде.

– Кто из игроков «Динамо» наиболее неуступчив, с кем тяжелее всего вести борьбу в двухсторонках?

– Назову Попова и Бражка, ведь они очень мощные в физическом плане.