Харьковский клуб Металлист 1925 проводит первый контрольный матч на зимних сборах.

Соперником является аматорский клуб Rebel из Киева.

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Товарищеский матч запланирован на 18 января в 12:00. Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.

Металлист 1925 весной будет играть в чемпионской группе Первой лиги и ставит задачу – выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Rebel Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча и стартовые составы