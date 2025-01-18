Металлист 1925 – Rebel Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Харьковский клуб Металлист 1925 проводит первый контрольный матч на зимних сборах.
Соперником является аматорский клуб Rebel из Киева.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 18 января в 12:00. Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.
Металлист 1925 весной будет играть в чемпионской группе Первой лиги и ставит задачу – выход в УПЛ.
Металлист 1925 – Rebel Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча и стартовые составы
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