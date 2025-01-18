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Украина. Первая лига
18 января 2025, 12:23 | Обновлено 18 января 2025, 12:29
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0

Металлист 1925 – Rebel Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

18 января 2025, 12:23 | Обновлено 18 января 2025, 12:29
190
0
Металлист 1925 – Rebel Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Харьковский клуб Металлист 1925 проводит первый контрольный матч на зимних сборах.

Соперником является аматорский клуб Rebel из Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 18 января в 12:00. Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.

Металлист 1925 весной будет играть в чемпионской группе Первой лиги и ставит задачу – выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Rebel Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча и стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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