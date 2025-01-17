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Украина. Первая лига
17 января 2025, 07:37 | Обновлено 17 января 2025, 07:46
52
0

Педро АРТУР: «Моя цель – помочь Металлисту 1925 подняться в топ-дивизион»

Бразильский новичок «Металлиста 1925» дал первое интервью в клубе

17 января 2025, 07:37 | Обновлено 17 января 2025, 07:46
52
0
Педро АРТУР: «Моя цель – помочь Металлисту 1925 подняться в топ-дивизион»
ФК Металлист 1925. Педро Артур

Бразильский новичок «Металлиста 1925» Педро Артур дал первое интервью, где рассказал о том, кем общался перед переездом в Украину, кто его футбольные кумиры и какие задачи он ставит перед собой:

– Что тебе уже удалось узнать о Металлисте 1925?

– Могу сказать, что Металлист 1925 играет в очень интенсивный футбол, а еще команда стремится действовать на поле с позиции силы.

– За Металлист 1925 уже выступает Ари Моура. Общался ли ты с ним, прежде чем ехать в Украину?

– Да, действительно, я разговаривал с Ари перед тем как приехать, и он очень хорошо отозвался о клубе и Украине. Это был один из важных моментов, почему я решил приехать в новую и незнакомую для себя страну.

– На какой позиции тебе удобнее всего играть? И готов ли ты адаптироваться к новым задачам от тренера?

– Самое главное – это то, что я люблю играть в футбол, а на какой позиции – это уже не главное (улыбается). Но могу отметить, что комфортнее всего я чувствую себя на левом фланге.

– Как проходит твоя адаптация, ознакомился ли уже с турнирным положением команды и какие твои личные цели на ближайшие полгода?

– Понемногу привыкаю ко всему, ведь язык немного сложный для меня, а еще я совсем мало понимаю английский. Мои личные цели – забивать голы и отдавать передачи, а еще помогать команде наилучшим образом. Также, конечно, я хочу подняться в дивизионе вместе с Металлистом 1925.

– Есть ли у тебя любимые футболисты?

– Да, мне очень нравятся Неймар и Филиппе Коутинью.

– Ты уже видел снег в Украине? Это впервые в жизни? Какие впечатления от украинской зимы?

– Я видел снег раньше, но не в таком количестве (смеется). Я с юга Бразилии, и там тоже довольно холодно, но не так, как здесь.

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Первая лига Украины Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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