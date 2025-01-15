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Украина. Первая лига
15 января 2025, 13:45 | Обновлено 15 января 2025, 14:03
672
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 до конца сезона арендовал воспитанника Фламенго

Педро Артур присоединился к клубу из Харькова

15 января 2025, 13:45 | Обновлено 15 января 2025, 14:03
672
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 до конца сезона арендовал воспитанника Фламенго
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» официально представил 22-летнего бразильского полузащитника Педро Артура в качестве нового игрока команды.

Указано, что участник первой лиги Украины арендовал футболиста до конца текущего сезона. Сумма, которую «Металлист 1925» выложил за бразильца, пока неизвестна.

Педро определился с номером, под которым будет выступать в новом клубе. На спине полузащитника будет виднеться цифра 5.

Перебрался в «Металлист 1925» бразилец из команды «Конкордия», за которую выступал в первой части сезона. На молодежном уровне Педро находился в академии «Фламенго».

Также в своем активе футболист имеет три матча и два гола на уровне сборной Бразилии U-16.

К слову, бразильский полузащитник уже успел провести первую тренировку вместе с командой.

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Металлист 1925 Первая лига Украины трансферы Фламенго
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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