ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 до конца сезона арендовал воспитанника Фламенго
Педро Артур присоединился к клубу из Харькова
Харьковский «Металлист 1925» официально представил 22-летнего бразильского полузащитника Педро Артура в качестве нового игрока команды.
Указано, что участник первой лиги Украины арендовал футболиста до конца текущего сезона. Сумма, которую «Металлист 1925» выложил за бразильца, пока неизвестна.
Педро определился с номером, под которым будет выступать в новом клубе. На спине полузащитника будет виднеться цифра 5.
Перебрался в «Металлист 1925» бразилец из команды «Конкордия», за которую выступал в первой части сезона. На молодежном уровне Педро находился в академии «Фламенго».
Также в своем активе футболист имеет три матча и два гола на уровне сборной Бразилии U-16.
К слову, бразильский полузащитник уже успел провести первую тренировку вместе с командой.
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