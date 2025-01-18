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Чемпионат Италии
Ювентус
18.01.2025 19:00 - : -
Милан
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Италия
18 января 2025, 10:27 |
120
0

Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января в 19:00 по Киеву

18 января 2025, 10:27 |
120
0
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Ювентус

18 января на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда после пары откровенно неудачных сезонов, в прошлом году сумела показать достойный результат - и 3-е место в чемпионате, и завоевание кубка страны. Но при этом Аллегри снимали еще до завершения того розыгрыша. Очевидно, что в Турине ждали по крайней мере более яркой игры. И летом там потратили немало денег на новичков, при этом без сожалений расставались с недавними лидерами, от Щенсны и до Кьезы. Но пока что не сказать, что от работы нового наставника, Тиаго Мотты, получен ожидаемый эффект. Более-менее неплохо получается в Лиге чемпионов, где, скорее всего, итальянцы выйдут в плей-офф. Да и в кубке пока что не было проблем. Но 2025-й год начался с безвольного поражения как раз Милану в первом раунде Суперкубка. Да, в Серии А вообще не проигрывали, но львиную часть матчей заканчивали только ничьими. В дерби с Торино и с Аталантой опять стороны забили по голу и закончили 1:1!

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Милан

Клуб - вице-чемпион Италии. Но ни такой результат, ни предыдущие успехи вплоть до скудетто не продлили доверие руководства к Пиоли. Вот только преемник Стефано, Паулу Фонсека, продержался на Сан-Сиро пол года, а разочаровывать португалец начинал буквально с первых матчей. В итоге перед Рождеством его уволили, и это никого не удивило: на тот момент красно-черные имела только 7 побед и 27 очков в 17 матчах - этого не хватало, чтобы идти в зоне еврокубков. Новый наставник, Сержиу Консейсау, начинал с побед над старыми врагами, Ювентусом и Интером, и взятием трофея, пусть и в формате Суперкубка. Принимая Кальяри в прошлом туре, вернули и себя, и болельщиков на землю, закончив только 1:1. Да и Комо обыграли минимально, 2:1

Статистика личных встреч

Россонери в Суперкубке-2025 взяли третью победу в 9 крайних поединках при единственном поражении сопернику из Турина на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в неплохие шансы Старой Синьоры. Но, с учетом ее статистики, стоит подумать о ставке на обе забьют (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
18 января 2025 -
19:00
Милан
Обе забьют 1.85 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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