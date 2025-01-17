Италия17 января 2025, 17:39 |
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Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января поединок 21-го тура итальянской Серии А
17 января 2025, 17:39 |
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В субботу, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – МиланСмотреть трансляцию
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