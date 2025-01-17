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Чемпионат Италии
Ювентус
18.01.2025 19:00 - : -
Милан
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Италия
17 января 2025, 17:39 |
76
0

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января поединок 21-го тура итальянской Серии А

17 января 2025, 17:39 |
76
0
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – Милан

В субботу, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Милан
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Трансляция матча В эфире

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Ювентус Милан Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Ювентус - Милан
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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