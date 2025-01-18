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Ювентус
18.01.2025 19:00 – FT 2 : 0
Милан
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Италия
18 января 2025, 22:20 |
65
0

Ювентус – Милан – 2:0. Первое поражение Консейсау в Серии А. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А

18 января 2025, 22:20 |
65
0
Ювентус – Милан – 2:0. Первое поражение Консейсау в Серии А. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе в Турине.

За хозяев забитыми голами отметились Семуэль Мбангула и Тимоти Веа.

Для главного тренера «Милана» Сержу Консейсау это поражение стало первым за рулем миланского клуба.

Серия А. 21-й тур. 18 января

Ювентус – Милан – 2:0

Голы: Мбангула, 59, Веа, 64

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбангула, 59

ГОЛ! 2:0 Веа, 64

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Мбангула (Ювентус).
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Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Ювентус – Милан
Ювентус Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Милан Тимоти Веа Самуэль Мбангула Сержиу Консейсау видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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