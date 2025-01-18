Италия18 января 2025, 22:20 |
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Ювентус – Милан – 2:0. Первое поражение Консейсау в Серии А. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А
18 января 2025, 22:20 |
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В субботу, 18 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Миланом».
Игра прошла на стадионе в Турине.
За хозяев забитыми голами отметились Семуэль Мбангула и Тимоти Веа.
Для главного тренера «Милана» Сержу Консейсау это поражение стало первым за рулем миланского клуба.
Серия А. 21-й тур. 18 января
Ювентус – Милан – 2:0
Голы: Мбангула, 59, Веа, 64
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Мбангула, 59
ГОЛ! 2:0 Веа, 64
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Мбангула (Ювентус).
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