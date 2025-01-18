В субботу, 18 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе в Турине.

За хозяев забитыми голами отметились Семуэль Мбангула и Тимоти Веа.

Для главного тренера «Милана» Сержу Консейсау это поражение стало первым за рулем миланского клуба.

Серия А. 21-й тур. 18 января

Ювентус – Милан – 2:0

Голы: Мбангула, 59, Веа, 64

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбангула, 59

ГОЛ! 2:0 Веа, 64