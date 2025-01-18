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Чемпионат Италии
Ювентус
18.01.2025 19:00 – FT 2 : 0
Милан
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Италия
18 января 2025, 20:58 | Обновлено 18 января 2025, 21:00
394
1

Отомстили за Суперкубок. Ювентус провел матч с Миланом в Серии A

Туринцы вернулись к победам

18 января 2025, 20:58 | Обновлено 18 января 2025, 21:00
394
1
Отомстили за Суперкубок. Ювентус провел матч с Миланом в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Италии состоялся матч исторических соперников Ювентуса и Милана. На своем поле туринская команда сумела победить 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

Ювентус прервал неудачную серию из четырех подряд матчей без побед, в том числе ответил Милану за недавнее драматичное поражение в игре за Суперкубок Италии.

Несмотря на победу, у команды Тиаго Мотты остается аномальное количество ничейных результатов – 13. Команда с 37 очками идет в топ-4.

У Милана 31 пункт и 8-е место.

Чемпионат Италии. 21-й тур

Ювентус – Милан 2:0
Голы: Мбангула, 59, Веа, 64

Ювентус: Ди Грегорио, Маккенни, Гатти, Калюлу, Камбьяссо, Локателли, Тюрам (Фаджоли, 83), Йылдыз (Веа, 46), Коомпейнерс (Дуглас Луис, 75), Мбангула, Гонсалес (Влахович, 83)

Милан: Меньян, Эмерсон (Камарда, 74), Томори, Габбиа, Эрнандес, Фофана, Беннасер (Хименес, 63), Муса, Рейндерс (Террачиано, 80), Леау, Абрахам (Йович, 80)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Saar
Крутий матч!
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