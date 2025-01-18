Футболисты «Шахтера» после двух победных спаррингов, сыгранных в среду, получили от тренерского штаба один день для отдыха и восстановления, а 17 января вернулись к работе. Команда Марино Пушича начала целенаправленную подготовку к ближайшему матчу Лиги чемпионов УЕФА.

Утром горняки посетили фитнес-центр, где выполнили комплекс упражнений на все группы мышц, и только после этого перешли к тренировке на футбольном поле. Для начала была разминка с интересными и необычными эстафетами, что добавило игрокам настроения, а затем работало над держанием мяча и тактическими аспектами.

В ближайшие дни «оранжево-черные» проведут также в тренировочном режиме, готовясь к первому официальному матчу 2025 года.

В поединке 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать французский «Брест». Игра состоится в Гельзенкирхене на стадионе Арена АуфШальке (Фельтинс-Арена) 22 января в 19:45 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки продолжают набирать форму