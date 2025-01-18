Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки продолжают набирать форму
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 05:39 | Обновлено 18 января 2025, 05:59
36
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки продолжают набирать форму

Команда Марино Пушича начала подготовку к следующему матчу Лиги чемпионов

18 января 2025, 05:39 | Обновлено 18 января 2025, 05:59
36
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки продолжают набирать форму
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» после двух победных спаррингов, сыгранных в среду, получили от тренерского штаба один день для отдыха и восстановления, а 17 января вернулись к работе. Команда Марино Пушича начала целенаправленную подготовку к ближайшему матчу Лиги чемпионов УЕФА.

Утром горняки посетили фитнес-центр, где выполнили комплекс упражнений на все группы мышц, и только после этого перешли к тренировке на футбольном поле. Для начала была разминка с интересными и необычными эстафетами, что добавило игрокам настроения, а затем работало над держанием мяча и тактическими аспектами.

В ближайшие дни «оранжево-черные» проведут также в тренировочном режиме, готовясь к первому официальному матчу 2025 года.

В поединке 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать французский «Брест». Игра состоится в Гельзенкирхене на стадионе Арена АуфШальке (Фельтинс-Арена) 22 января в 19:45 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки продолжают набирать форму

По теме:
ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Восстановление после двух спаррингов
ВИДЕО. Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире
Денис ДИКИЙ: «Задача Динамо U-19 – победить Аталанту и пройти далеко в ЮЛУ»
видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Бокс | 17 января 2025, 09:06 1
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер

Турки хотел бы увидеть бой украинца против Мозеса Итаумы

Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Футбол | 17 января 2025, 17:28 4
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B

Мареска не знает, когда появится новая информация

Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Биатлон | 17.01.2025, 16:31
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
У кого 9.8? Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Фамаликау
Футбол | 18.01.2025, 04:14
У кого 9.8? Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Фамаликау
У кого 9.8? Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Фамаликау
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 04:01
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 17
Футбол
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
16.01.2025, 13:27
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем