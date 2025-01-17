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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 09:37 | Обновлено 17 января 2025, 09:47
247
0

ВИДЕО. Выходной на сборах. Легионеры Шахтера наслаждаются, играя в футволей

Горняки в январе в Турции провели три контрольных матча

17 января 2025, 09:37 | Обновлено 17 января 2025, 09:47
247
0
ВИДЕО. Выходной на сборах. Легионеры Шахтера наслаждаются, играя в футволей
ФК Шахтер Донецк

Бразильские легионеры Шахтера решили сыграть в футволей на сборах в Турции.

Горняки 16 января получили выходной после двух спаррингов, сыгранных в предыдущий день.

В Турции в январе горняки провели товарищеские матчи против Динамо Загреб (2:2), ЦСКА София (1:0) и Лудогорца (4:0).

Футволей – это игра, объединяющая правила футбола и волейбола.

ВИДЕО. Выходной на сборах. Легионеры Шахтера наслаждаются, играя в футволей

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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