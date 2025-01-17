Украина. Премьер лига17 января 2025, 09:37 | Обновлено 17 января 2025, 09:47
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ВИДЕО. Выходной на сборах. Легионеры Шахтера наслаждаются, играя в футволей
Горняки в январе в Турции провели три контрольных матча
17 января 2025, 09:37 | Обновлено 17 января 2025, 09:47
247
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Бразильские легионеры Шахтера решили сыграть в футволей на сборах в Турции.
Горняки 16 января получили выходной после двух спаррингов, сыгранных в предыдущий день.
В Турции в январе горняки провели товарищеские матчи против Динамо Загреб (2:2), ЦСКА София (1:0) и Лудогорца (4:0).
Футволей – это игра, объединяющая правила футбола и волейбола.
ВИДЕО. Выходной на сборах. Легионеры Шахтера наслаждаются, играя в футволей
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