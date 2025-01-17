Бразильские легионеры Шахтера решили сыграть в футволей на сборах в Турции.

Горняки 16 января получили выходной после двух спаррингов, сыгранных в предыдущий день.

В Турции в январе горняки провели товарищеские матчи против Динамо Загреб (2:2), ЦСКА София (1:0) и Лудогорца (4:0).

Футволей – это игра, объединяющая правила футбола и волейбола.

ВИДЕО. Выходной на сборах. Легионеры Шахтера наслаждаются, играя в футволей