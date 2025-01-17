Молодежные турниры17 января 2025, 09:03 | Обновлено 17 января 2025, 09:14
124
0
ФОТО. Бисиклета-2024. Хавбек Шахтера получил приз за лучший гол горняков
Александр Черненький был признан в клубе автором лучшего гола 2024 года
17 января 2025, 09:03 | Обновлено 17 января 2025, 09:14
124
0
Полузащитник «Шахтера» U-17 Александр Черненький стал автором лучшего гола горняков в 2024 году.
Молодой хавбек забил невероятный гол в падении через себя в поединке ДЮФЛУ.
Александр Черненький получил памятную награду за лучший гол «Шахтера» в 2024 году по версии болельщиков.
Мяч, забитый игроком академии ударом через себя (бисиклета), стал победителем клубного конкурса Battle голов 2024.
Читайте также:Юный хавбек Шахтера: «Это самый красивый гол в моей карьере»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2025, 08:56 0
Александр Грицай высказал свое мнение по поводу вингера «Челси»
Бокс | 17 января 2025, 08:26 1
Именитый экс-боксер оценил шансы украинца в бою против Дюбуа
Бокс | 17.01.2025, 09:06
Бокс | 16.01.2025, 10:45
Теннис | 17.01.2025, 03:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2025, 09:08 3
15.01.2025, 11:59
16.01.2025, 14:22 4
16.01.2025, 07:45 1
15.01.2025, 08:50
15.01.2025, 13:05 2
15.01.2025, 15:31
16.01.2025, 00:12 3