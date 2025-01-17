ФОТО. Бисиклета-2024. Хавбек Шахтера получил приз за лучший гол горняков

Полузащитник «Шахтера» U-17 Александр Черненький стал автором лучшего гола горняков в 2024 году.

Молодой хавбек забил невероятный гол в падении через себя в поединке ДЮФЛУ.

Александр Черненький получил памятную награду за лучший гол «Шахтера» в 2024 году по версии болельщиков.

Мяч, забитый игроком академии ударом через себя (бисиклета), стал победителем клубного конкурса Battle голов 2024.