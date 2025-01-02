Юный хавбек Шахтера: «Это самый красивый гол в моей карьере»

Полузащитник «Шахтера» U-17 и автор лучшего гола горняков в 2024 году Александр Черненький рассказал о признании болельщиков и целях на будущее.

– Александр, болельщики назвали твой гол лучшим в традиционном предновогоднем проекте «Battle голов» 2024 года. Насколько важна для тебя эта награда?

– Очень приятно, что болельщики признали именно мой гол лучшим в «Шахтере». Это отличие придает вдохновение, уверенность и заставляет двигаться вперед. Награда, конечно, очень важна для меня, ведь получить ее было нелегко.

– Надеялся, что именно твой гол станет лучшим в 2024 году? Что скажешь об уровне конкуренции в этом году?

– На самом деле я верил, но не был уверен, что именно мой забитый в 2024 году мяч станет самым красивым в «Шахтере». Благодарю болельщиков за поддержку и хочу отметить, что уровень конкуренции в этом году был чрезвычайно высоким.

– Можно ли считать, что этот гол лучший в твоей карьере?

– Да, безусловно, это самый красивый гол в моей карьере.

– Что чувствовал, когда узнал, что стал победителем «Battle голов» в 2024 году? Кто поздравил тебя первым?

– Испытывал невероятную радость, было очень приятно. Первыми меня поздравили команда, тренеры и родители.

– Вместе с «Шахтером» U16 ты завоевал чемпионство ДЮФЛУ 2024 года. Расскажи, каким был тебе прошлый год в целом и какие цели ты ставишь на будущее?

– Мы действительно прилагали много усилий, чтобы завоевать чемпионство, и вся команда – настоящие молодцы. Отдельно хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, ведь без них у нас не было бы возможности участвовать в соревнованиях. По поводу будущего, конечно, ставлю себе только самые высокие цели, как командно, так и индивидуально.

– Что бы ты хотел пожелать болельщикам «Шахтера» в новом году?

– Самое главное, мирного неба и здоровья. А еще приглашаю на наши матчи в 2025 году!