Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юный хавбек Шахтера: «Это самый красивый гол в моей карьере»
Молодежные турниры
02 января 2025, 22:39 | Обновлено 02 января 2025, 23:05
341
0

Юный хавбек Шахтера: «Это самый красивый гол в моей карьере»

Александр Черненький забил лучший гол среди команд горняков в 2024 году

02 января 2025, 22:39 | Обновлено 02 января 2025, 23:05
341
0
Юный хавбек Шахтера: «Это самый красивый гол в моей карьере»
ФК Шахтер. Александр Черненький

Полузащитник «Шахтера» U-17 и автор лучшего гола горняков в 2024 году Александр Черненький рассказал о признании болельщиков и целях на будущее.

– Александр, болельщики назвали твой гол лучшим в традиционном предновогоднем проекте «Battle голов» 2024 года. Насколько важна для тебя эта награда?

– Очень приятно, что болельщики признали именно мой гол лучшим в «Шахтере». Это отличие придает вдохновение, уверенность и заставляет двигаться вперед. Награда, конечно, очень важна для меня, ведь получить ее было нелегко.

– Надеялся, что именно твой гол станет лучшим в 2024 году? Что скажешь об уровне конкуренции в этом году?

– На самом деле я верил, но не был уверен, что именно мой забитый в 2024 году мяч станет самым красивым в «Шахтере». Благодарю болельщиков за поддержку и хочу отметить, что уровень конкуренции в этом году был чрезвычайно высоким.

– Можно ли считать, что этот гол лучший в твоей карьере?

– Да, безусловно, это самый красивый гол в моей карьере.

– Что чувствовал, когда узнал, что стал победителем «Battle голов» в 2024 году? Кто поздравил тебя первым?

– Испытывал невероятную радость, было очень приятно. Первыми меня поздравили команда, тренеры и родители.

– Вместе с «Шахтером» U16 ты завоевал чемпионство ДЮФЛУ 2024 года. Расскажи, каким был тебе прошлый год в целом и какие цели ты ставишь на будущее?

– Мы действительно прилагали много усилий, чтобы завоевать чемпионство, и вся команда – настоящие молодцы. Отдельно хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, ведь без них у нас не было бы возможности участвовать в соревнованиях. По поводу будущего, конечно, ставлю себе только самые высокие цели, как командно, так и индивидуально.

– Что бы ты хотел пожелать болельщикам «Шахтера» в новом году?

– Самое главное, мирного неба и здоровья. А еще приглашаю на наши матчи в 2025 году!

По теме:
Интер – Аталанта – 2:0. Два шедевра от Дюмфриса. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Бисиклета и мощная пушка. Дюмфрис оформил дубль за Интер
Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах
Шахтер Донецк лучший гол Шахтер Донецк U-17 видео голов и обзор ДЮФЛУ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
Бокс | 02 января 2025, 09:04 5
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона

Специалисты уверены, что украинец возьмет паузу после двух поединков с Фьюри

ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Футбол | 02 января 2025, 17:07 8
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас

Виктор Вацко рассказал резонансную историю

«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Футбол | 02.01.2025, 08:22
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
Бокс | 01.01.2025, 23:57
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя футболистами
Футбол | 02.01.2025, 21:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя футболистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
01.01.2025, 07:50
Хоккей
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 3
Бокс
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2025, 10:15 4
Хоккей
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 2
Футбол
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
01.01.2025, 04:11 1
Футбол
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем