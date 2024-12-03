ФОТО. Золотой мяч ДЮФЛУ. Определены лучшие игроки в 5 возрастных категориях

2 декабря в Киеве в Доме футбола состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению лучших футболистов и тренеров, принимавших участие в соревнованиях под эгидой ДЮФЛУ в 2024 году.

«Золотой мяч ДЮФЛУ» 2023/2024 был вручен 10 футболистам в пяти возрастных категориях – лучшим игрокам защитного и атакующего плана.

Также был определен лучший тренер Детско-юношеской футбольной лиги Украины, которым стал Владимир Самборский («Шахтер» Донецк).

К собравшимся с приветственным словом обратился первый вице-президент УАФ Павел Бойчук: «Очень рад всех поздравлять! Буквально 15 минут назад позвонил по телефону президент УАФ Андрей Шевченко. Поинтересовался, насколько мощным будет мероприятие, передал поздравления всем игрокам и тренерам и лучшие пожелания в канун Нового года. Этот сезон был непростым. Благодарю вас за стойкость, игру и результаты. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить Силы обороны Украины, которые сделали возможным проведение этого сезона».

Возрастная категория U-14

Лучший игрок защитного плана

Мирослав ДОНИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)

Ростислав АВДЕЕНКО («Шахтер» Донецк)

Константин КИСЛЯНКА (АФ «Рух» Львов)

Лучший игрок атакующего плана

Дмитрий МЕЛЬЧЕНКО («Шахтер» Донецк)

Олег ДЗЮРИНЕЦ (АФ «Рух» Львов)

Захар ОСЬМУХИН («Динамо» Киев)

Возрастная категория U-15

Лучший игрок защитного плана

Егор ОНИЩУК («Шахтер» Донецк)

Богдан ЛЕВИЦКИЙ (АФ «Рух» Львов)

Роман ШУПИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)

Лучший игрок атакующего плана

Арсений-Тимофий ТРОХИМ («Шахтер» Донецк)

Владимир КВИКВИНИЯ («Динамо» Киев)

Даниил ЮРЧЕНКО («Динамо» Киев)

Возрастная категория U-16

Лучший игрок защитного плана

Егор КОСТЮК («Шахтер» Донецк)

Арсен ЗАЛИПКА (АФ «Рух» Львов)

Ярослав МИЛОКОСТ («Шахтер» Донецк)

Лучший игрок атакующего плана

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ (АФ «Рух» Львов)

Иван АНДРЕЙКО («Динамо» Киев)

Артем ЗУБРИЙ («Шахтер» Донецк)

Возрастная категория U-17

Лучший игрок защитного плана

Назар ДОМЧАК (ЛФКС-Карпаты Львов)

Максим БАРШАК (АФ «Рух» Львов)

Никита ШЕЛЕКЕТА («Шахтер» Донецк)

Лучший игрок атакующего плана

Александр КАМЕНСКИЙ («УФК-Кривбасс» Днепр)

Иван ДЕНИСОВ (АФ «Рух» Львов)

Владислав ТЮТЮНОВ («Шахтер» Донецк)

Возрастная категория U-19

Лучший игрок защитного плана

Демьян ТРЕТЯК («Динамо» Киев, «Заря» Луганск)

Александр МЕЛЬНИК («Нива» Винница)

Назар ЛИС («Подолье» Хмельницкий)

Лучший игрок атакующего плана

Богдан РЕДУШКО («Динамо» Киев)

Никита КОСТЮКОВ («Нива» Винница)

Дмитрий МАКАРОВ («Ингулец» Петрово)

Лучший тренер

Владимир САМБОРСКИЙ («Шахтер» Донецк)

Дмитрий МАКУХА (ДЮСШ-15 Киев)

Тарас ПАВЛИШ (ЛФКС-Карпаты Львов)

Назар САВИЦКИЙ (АФ «Рух» Львов)

Роман МЕЛЬНИК («Металлист 1925» Харьков)

Виталий РЫЖКОВЫЙ («Нива» Винница)

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