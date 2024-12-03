ФОТО. Золотой мяч ДЮФЛУ. Определены лучшие игроки в 5 возрастных категориях
Торжественное вручение наград лучшим в детско-юношеском футболе
2 декабря в Киеве в Доме футбола состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению лучших футболистов и тренеров, принимавших участие в соревнованиях под эгидой ДЮФЛУ в 2024 году.
«Золотой мяч ДЮФЛУ» 2023/2024 был вручен 10 футболистам в пяти возрастных категориях – лучшим игрокам защитного и атакующего плана.
Также был определен лучший тренер Детско-юношеской футбольной лиги Украины, которым стал Владимир Самборский («Шахтер» Донецк).
К собравшимся с приветственным словом обратился первый вице-президент УАФ Павел Бойчук: «Очень рад всех поздравлять! Буквально 15 минут назад позвонил по телефону президент УАФ Андрей Шевченко. Поинтересовался, насколько мощным будет мероприятие, передал поздравления всем игрокам и тренерам и лучшие пожелания в канун Нового года. Этот сезон был непростым. Благодарю вас за стойкость, игру и результаты. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить Силы обороны Украины, которые сделали возможным проведение этого сезона».
Возрастная категория U-14
Лучший игрок защитного плана
- Мирослав ДОНИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)
- Ростислав АВДЕЕНКО («Шахтер» Донецк)
- Константин КИСЛЯНКА (АФ «Рух» Львов)
Лучший игрок атакующего плана
- Дмитрий МЕЛЬЧЕНКО («Шахтер» Донецк)
- Олег ДЗЮРИНЕЦ (АФ «Рух» Львов)
- Захар ОСЬМУХИН («Динамо» Киев)
Возрастная категория U-15
Лучший игрок защитного плана
- Егор ОНИЩУК («Шахтер» Донецк)
- Богдан ЛЕВИЦКИЙ (АФ «Рух» Львов)
- Роман ШУПИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)
Лучший игрок атакующего плана
- Арсений-Тимофий ТРОХИМ («Шахтер» Донецк)
- Владимир КВИКВИНИЯ («Динамо» Киев)
- Даниил ЮРЧЕНКО («Динамо» Киев)
Возрастная категория U-16
Лучший игрок защитного плана
- Егор КОСТЮК («Шахтер» Донецк)
- Арсен ЗАЛИПКА (АФ «Рух» Львов)
- Ярослав МИЛОКОСТ («Шахтер» Донецк)
Лучший игрок атакующего плана
- Мухаммад ДЖУРАБАЕВ (АФ «Рух» Львов)
- Иван АНДРЕЙКО («Динамо» Киев)
- Артем ЗУБРИЙ («Шахтер» Донецк)
Возрастная категория U-17
Лучший игрок защитного плана
- Назар ДОМЧАК (ЛФКС-Карпаты Львов)
- Максим БАРШАК (АФ «Рух» Львов)
- Никита ШЕЛЕКЕТА («Шахтер» Донецк)
Лучший игрок атакующего плана
- Александр КАМЕНСКИЙ («УФК-Кривбасс» Днепр)
- Иван ДЕНИСОВ (АФ «Рух» Львов)
- Владислав ТЮТЮНОВ («Шахтер» Донецк)
Возрастная категория U-19
Лучший игрок защитного плана
- Демьян ТРЕТЯК («Динамо» Киев, «Заря» Луганск)
- Александр МЕЛЬНИК («Нива» Винница)
- Назар ЛИС («Подолье» Хмельницкий)
Лучший игрок атакующего плана
- Богдан РЕДУШКО («Динамо» Киев)
- Никита КОСТЮКОВ («Нива» Винница)
- Дмитрий МАКАРОВ («Ингулец» Петрово)
Лучший тренер
- Владимир САМБОРСКИЙ («Шахтер» Донецк)
- Дмитрий МАКУХА (ДЮСШ-15 Киев)
- Тарас ПАВЛИШ (ЛФКС-Карпаты Львов)
- Назар САВИЦКИЙ (АФ «Рух» Львов)
- Роман МЕЛЬНИК («Металлист 1925» Харьков)
- Виталий РЫЖКОВЫЙ («Нива» Винница)
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