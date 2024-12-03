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03 декабря 2024, 06:35 | Обновлено 03 декабря 2024, 07:03
83
0

ФОТО. Золотой мяч ДЮФЛУ. Определены лучшие игроки в 5 возрастных категориях

Торжественное вручение наград лучшим в детско-юношеском футболе

03 декабря 2024, 06:35 | Обновлено 03 декабря 2024, 07:03
83
0
ФОТО. Золотой мяч ДЮФЛУ. Определены лучшие игроки в 5 возрастных категориях
УАФ

2 декабря в Киеве в Доме футбола состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению лучших футболистов и тренеров, принимавших участие в соревнованиях под эгидой ДЮФЛУ в 2024 году.

«Золотой мяч ДЮФЛУ» 2023/2024 был вручен 10 футболистам в пяти возрастных категориях – лучшим игрокам защитного и атакующего плана.

Также был определен лучший тренер Детско-юношеской футбольной лиги Украины, которым стал Владимир Самборский («Шахтер» Донецк).

К собравшимся с приветственным словом обратился первый вице-президент УАФ Павел Бойчук: «Очень рад всех поздравлять! Буквально 15 минут назад позвонил по телефону президент УАФ Андрей Шевченко. Поинтересовался, насколько мощным будет мероприятие, передал поздравления всем игрокам и тренерам и лучшие пожелания в канун Нового года. Этот сезон был непростым. Благодарю вас за стойкость, игру и результаты. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить Силы обороны Украины, которые сделали возможным проведение этого сезона».

Возрастная категория U-14

Лучший игрок защитного плана

  • Мирослав ДОНИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)
  • Ростислав АВДЕЕНКО («Шахтер» Донецк)
  • Константин КИСЛЯНКА (АФ «Рух» Львов)

Лучший игрок атакующего плана

  • Дмитрий МЕЛЬЧЕНКО («Шахтер» Донецк)
  • Олег ДЗЮРИНЕЦ (АФ «Рух» Львов)
  • Захар ОСЬМУХИН («Динамо» Киев)

Возрастная категория U-15

Лучший игрок защитного плана

  • Егор ОНИЩУК («Шахтер» Донецк)
  • Богдан ЛЕВИЦКИЙ (АФ «Рух» Львов)
  • Роман ШУПИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)

Лучший игрок атакующего плана

  • Арсений-Тимофий ТРОХИМ («Шахтер» Донецк)
  • Владимир КВИКВИНИЯ («Динамо» Киев)
  • Даниил ЮРЧЕНКО («Динамо» Киев)

Возрастная категория U-16

Лучший игрок защитного плана

  • Егор КОСТЮК («Шахтер» Донецк)
  • Арсен ЗАЛИПКА (АФ «Рух» Львов)
  • Ярослав МИЛОКОСТ («Шахтер» Донецк)

Лучший игрок атакующего плана

  • Мухаммад ДЖУРАБАЕВ (АФ «Рух» Львов)
  • Иван АНДРЕЙКО («Динамо» Киев)
  • Артем ЗУБРИЙ («Шахтер» Донецк)

Возрастная категория U-17

Лучший игрок защитного плана

  • Назар ДОМЧАК (ЛФКС-Карпаты Львов)
  • Максим БАРШАК (АФ «Рух» Львов)
  • Никита ШЕЛЕКЕТА («Шахтер» Донецк)

Лучший игрок атакующего плана

  • Александр КАМЕНСКИЙ («УФК-Кривбасс» Днепр)
  • Иван ДЕНИСОВ (АФ «Рух» Львов)
  • Владислав ТЮТЮНОВ («Шахтер» Донецк)

Возрастная категория U-19

Лучший игрок защитного плана

  • Демьян ТРЕТЯК («Динамо» Киев, «Заря» Луганск)
  • Александр МЕЛЬНИК («Нива» Винница)
  • Назар ЛИС («Подолье» Хмельницкий)

Лучший игрок атакующего плана

  • Богдан РЕДУШКО («Динамо» Киев)
  • Никита КОСТЮКОВ («Нива» Винница)
  • Дмитрий МАКАРОВ («Ингулец» Петрово)

Лучший тренер

  • Владимир САМБОРСКИЙ («Шахтер» Донецк)
  • Дмитрий МАКУХА (ДЮСШ-15 Киев)
  • Тарас ПАВЛИШ (ЛФКС-Карпаты Львов)
  • Назар САВИЦКИЙ (АФ «Рух» Львов)
  • Роман МЕЛЬНИК («Металлист 1925» Харьков)
  • Виталий РЫЖКОВЫЙ («Нива» Винница)

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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