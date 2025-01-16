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  4. «Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
Испания
16 января 2025, 13:27 |
654
0

«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу

Иван Ракитич считает, что «сливочные» должны продлить контракт с Лукой Модричем

16 января 2025, 13:27 |
654
0
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич обратился к президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу с просьбой пролонгировать соглашение Луки Модрича.

«Надеюсь, что Флорентино Перес меня услышит: продлите его контракт немедленно! Не только ради «Реала», но и всех нас, любителей футбола.

Лука нужен «Мадриду», Ла Лиге, Лиге чемпионов… Надеюсь, он попадет на чемпионат мира 2026 года с Хорватией…

Мы играли вместе и против друг друга, но я всегда говорил ему: Ты игрок, с которым всегда хочешь соревноваться. Хочется всегда играть против лучших, и здесь не имеет значения возраст.

Он выиграл все, включая «Золотой мяч», и вы видите, с какой радостью он играет, как прикрывает команду и, главное, забивает. Неудивительно, что люди аплодируют ему. Вот в чем красота.

Надеюсь, мы сможем и дальше получать от этого удовольствие. Даже если он не играет, Лука важен для футбола, и зная его, он не перестанет «грызться» на каждой тренировке», – сказал Ракитич.

В нынешнем сезоне Лука Модрич провел за «Реал» 28 матчей, в которых забил два гола и отдал 4 результативных передачи.

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Лука Модрич Флорентино Перес Иван Ракитич Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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