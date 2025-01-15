Легенда Реала покинет клуб, известно куда перейдет. Ухода хочет Перес

39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может летом покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, Модрич пока не рассматривает завершение карьеры, ведь имеет предложение из Саудовской Аравии. Игрока летом как свободного агента готов подписать «Аль-Иттихад», где играет его бывший одноклубник Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что в уходе Модрича лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, ведь хочет отдать 10-й номер хорвата Килиану Мбаппе.

В этом сезоне Модрич провел за «Реал» 28 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.