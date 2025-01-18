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Украина. Первая лига
18 января 2025, 11:54 |
310
1

Пополнение из Албании. Металлист 1925 нацелился на 20-летнего вингера

Эрмир Рашица заинтересовал руководство харьковского клуба

18 января 2025, 11:54 |
310
1
Пополнение из Албании. Металлист 1925 нацелился на 20-летнего вингера
ФК Скендербеу. Эрмир Рашица

Руководство харьковского клуба «Металлист 1925» заинтересовано в приобретении 20-летнего вингера из чемпионата Албании.

Источник сообщает, что Эрмир Рашица, который выступает за «Скендербеу», может перебраться в украинский чемпионат. «Металлист 1925» предложил за футболиста 800 тысяч евро – руководство албанского клуба взяло время на размышление. Если Рашица согласится на переход в харьковский клуб, то он присоединится к новому клубу летом, а этот сезон доиграет в родном чемпионате.

В этом сезоне Эрмир провел за «Скендербеу» 20 матчей в чемпионате, в которых забил семь голов. На решение игрока может повлиять и место его нынешнего клуба в чемпионате – «Скендербеу» борется за выживание и замыкает турнирную таблицу – десятое место, 16 баллов.

Ранее сообщалось, что в услугах Рашицы заинтересован клуб Украинской Премьер-лиги.

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Микола Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Gargantua81
зачем им вингер?   Ари феерит, а есть еще Гаджиев, которого увели у Динамо. И Антюх подписан. Зачем такого дорогого игрока брать на позицию, которая и так не проблемная.
Им нужен хороший центральный защитник, потому что Имереков уже старый, а Салюк пока что то слабо. Нужен форвард забивной.
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