Пополнение из Албании. Металлист 1925 нацелился на 20-летнего вингера

Руководство харьковского клуба «Металлист 1925» заинтересовано в приобретении 20-летнего вингера из чемпионата Албании.

Источник сообщает, что Эрмир Рашица, который выступает за «Скендербеу», может перебраться в украинский чемпионат. «Металлист 1925» предложил за футболиста 800 тысяч евро – руководство албанского клуба взяло время на размышление. Если Рашица согласится на переход в харьковский клуб, то он присоединится к новому клубу летом, а этот сезон доиграет в родном чемпионате.

В этом сезоне Эрмир провел за «Скендербеу» 20 матчей в чемпионате, в которых забил семь голов. На решение игрока может повлиять и место его нынешнего клуба в чемпионате – «Скендербеу» борется за выживание и замыкает турнирную таблицу – десятое место, 16 баллов.

Ранее сообщалось, что в услугах Рашицы заинтересован клуб Украинской Премьер-лиги.