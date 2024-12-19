Украина. Премьер лига19 декабря 2024, 17:57 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:58
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Еще один албанец. Клуб УПЛ следит за молодым талантом из европейского клуба
Эрмир Рашица может стать игроком ЛНЗ
19 декабря 2024, 17:57 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:58
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Черкасский ЛНЗ следит за албанским вингером «Скендербеу» Эрмиром Рашицей, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, Эрмир может сыграть как на позиции правого вингера, так и на острие атаки.
20-летний футболист, имеющий опыт выступлений за сборную Албании U-21, может стать партнером по команде своего соотечественника Айди Дайко, который является игроком ЛНЗ.
Ранее сообщалось о том, что Роман Григорчук впервые прокомментировал свое назначение на роль коуча ЛНЗ.
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