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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 17:57 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:58
237
0

Еще один албанец. Клуб УПЛ следит за молодым талантом из европейского клуба

Эрмир Рашица может стать игроком ЛНЗ

19 декабря 2024, 17:57 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:58
237
0
Еще один албанец. Клуб УПЛ следит за молодым талантом из европейского клуба
ФК Скендербеу. Эрмир Рашица

Черкасский ЛНЗ следит за албанским вингером «Скендербеу» Эрмиром Рашицей, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, Эрмир может сыграть как на позиции правого вингера, так и на острие атаки.

20-летний футболист, имеющий опыт выступлений за сборную Албании U-21, может стать партнером по команде своего соотечественника Айди Дайко, который является игроком ЛНЗ.

Ранее сообщалось о том, что Роман Григорчук впервые прокомментировал свое назначение на роль коуча ЛНЗ.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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