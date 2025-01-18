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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 12:03 | Обновлено 18 января 2025, 12:04
826
1

Карпаты отправились на сборы: пять новичков, минус семь футболистов

В Турции к львовянам присоединится легионер

18 января 2025, 12:03 | Обновлено 18 января 2025, 12:04
826
1
Карпаты отправились на сборы: пять новичков, минус семь футболистов
ФК Рух. Игорь Краснопир

Как стало известно Sport.ua, сегодня транзитом через Польшу футболисты «Карпат» взяли курс на Турцию, где проведут зарубежный этап подготовки.

По имеющимся данным, в составе спортивной делегации «зелено-белых» 5 новобранцев: Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница, Олег Федор из «Руха» и Тимур Стецьков из «Кривбасса».

Еще один новобранец-легионер должен присоединиться к «Карпатам» в Турции.

Лавы «Карпат» покинули Юрий Тлумак, Артур Рябов, еще пять игроков были переведены в молодежный состав.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» в список на сборы включили четырех игроков из «Руха».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
мощно усилились. реальный претендент на третье место. думаю, поборются Кривбас и Карпаты. Полесье не потянет со своим тренеришкой.
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