Карпаты отправились на сборы: пять новичков, минус семь футболистов
В Турции к львовянам присоединится легионер
Как стало известно Sport.ua, сегодня транзитом через Польшу футболисты «Карпат» взяли курс на Турцию, где проведут зарубежный этап подготовки.
По имеющимся данным, в составе спортивной делегации «зелено-белых» 5 новобранцев: Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница, Олег Федор из «Руха» и Тимур Стецьков из «Кривбасса».
Еще один новобранец-легионер должен присоединиться к «Карпатам» в Турции.
Лавы «Карпат» покинули Юрий Тлумак, Артур Рябов, еще пять игроков были переведены в молодежный состав.
Ранее мы сообщали, что «Карпаты» в список на сборы включили четырех игроков из «Руха».
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