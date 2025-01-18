Карпаты отправились на сборы: пять новичков, минус семь футболистов

Как стало известно Sport.ua, сегодня транзитом через Польшу футболисты «Карпат» взяли курс на Турцию, где проведут зарубежный этап подготовки.

По имеющимся данным, в составе спортивной делегации «зелено-белых» 5 новобранцев: Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница, Олег Федор из «Руха» и Тимур Стецьков из «Кривбасса».

Еще один новобранец-легионер должен присоединиться к «Карпатам» в Турции.

Лавы «Карпат» покинули Юрий Тлумак, Артур Рябов, еще пять игроков были переведены в молодежный состав.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» в список на сборы включили четырех игроков из «Руха».