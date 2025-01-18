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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 09:00 | Обновлено 18 января 2025, 09:09
1295
2

ДАВИДСОН: «Бессонов обращался с нами, как с солдатами»

Второй бразильский легионер в истории «Днепра» Давидсон Мораис дал откровенное интервью Sport.ua

18 января 2025, 09:00 | Обновлено 18 января 2025, 09:09
1295
2
ДАВИДСОН: «Бессонов обращался с нами, как с солдатами»
dniprohistory.blogspot.com. Давидсон (справа)

Олег Протасов после прихода в «Днепр» привел с собой хорошо знакомого по чемпионату Греции правого защитника Давидсона Мораиса. Бразилец провел два с половиной года в Днепре и в общей сложности сыграл 35 официальных матчей в Украине.

Персона Давидсона Мораиса вызвала интерес у местных болельщиков и, хотя ведущим игроком бразильцу стать так и не удалось, но свою роль в «Днепре» того периода он сыграл.

Чтобы вы понимали, игрока какого уровня подписали «днепряне» в 2006 году, я обратился к местному спортивному журналисту из Греции, фанату «Панатинаикоса», чтобы тот рассказал о своих воспоминаниях о бразильце.

«Давидсон Мораис? Игрок хорошего уровня и любимец фанатов в Греции, и особенно на Кипре, где он заканчивал карьеру в «Омонии». Он никогда не подписывал контракт с «Панатинаикосом» и не надевал их футболку, хотя в интервью, которое я читал, он рассказывал об этом. Ни в одном источнике этот факт не отмечен, вещи в Греции в то время происходили очень странные, сам греческий футбол очень специфичен.

Когда он играл за ОФИ, им интересовался лично Фернанду Сантуш, который в то время тренировал АЕК, вы можете его знать, как экс-тренера сборных Греции и Португалии. Давидсон даже тренировался некоторое время с АЕКом, но из-за финансовых проблем они не смогли его у себя оставить. После этого он отправился в Украину.

Окончание карьеры? В кипрской «Омонии» он – легенда этого клуба, фанаты его очень любят, и он тоже любит этот клуб».

Сам Давидсон Мораис оказался очень рад интересу к его персоне в Украине и в эксклюзивном интервью Sport.ua использовал на полную возможность высказаться о наболевшем.

– Чем вы сейчас занимаетесь? Связана ли ваша деятельность с футболом?
– Сейчас работаю в местной футбольной академии, а также преподаю физическое воспитание в двух частных школах в своем городе. Кроме того, работаю менеджером для спортсменов высокого уровня за пределами Бразилии.

– Расскажите о вашей карьере футболиста до перехода в ФК «Днепр».
– Моя карьера началась в Бразилии, когда я был еще совсем молод. Впоследствии я получил возможность уехать в Грецию, где провел пять лет. Сначала я играл в низших дивизионах, но уже на следующий год пребывания в Греции перешел во вторую лигу. Там вместе с командой стал чемпионом и поднялся в элитный дивизион. После этого меня подписал «Панатинаикос» (информацию об этом переходе автору найти не удалось, – Прим. И.Л.), который отправил меня в аренду в клуб ОФИ Крит. Там я хорошо себя проявил в чемпионате, и мной стали интересоваться большие клубы из Греции и других стран.

В это время «Днепр» сделал прекрасное предложение мне и клубу, и я решил переехать в Украину, покинув Грецию, где все меня знали и где я уже адаптировался.

dniprohistory.blogspot.com. Давидсон

– Помните ли вы, какие другие клубы, кроме «Днепра», предлагали вам трансфер?
– В то время мной интересовались несколько крупных греческих клубов: «Панатинаикос», желавший моего возвращения, АЕК Афины, ПАОК, а также один клуб из Германии.

– Олег Протасов – известный футболист и тренер не только в Украине, но и в Греции. Что вы знали о нем до «Днепра»?
– Тренера Олега Протасова я знал еще по Греции, где имел возможность играть против его команд несколько раз, когда он работал там тренером.

«Мой агент был близким другом Протасова»

– Как возникла возможность перехода в «Днепр» в 2006 году? Кто пригласил, с кем вы консультировались?
– Эта возможность возникла из-за греческого агента по имени Андреас, который был близким другом тренера Олега Протасова. Также в «Днепре» тогда работал тренером по физподготовке грек Стергиос Фотопулос, предоставивший мне объемную информацию о клубе. Наконец поступило предложение по мне в клуб ОФИ Крит, и я направился в Украину.

– Что вас больше всего удивило по приезде в Украину? Как вас встретили партнеры по команде?
– Единственным сюрпризом был язык, которого я не знал, и очень холодная зима.

Что касается партнеров, то отношение было разным. Если не ошибаюсь, я был первым бразильцем в «Днепре» (на самом деле, не первым, а вторым. Первым был Эмерсон Луиз Фирмино, игравший за «днепрян» в 90-х, - Прим. И.Л.). Некоторые игроки относились ко мне хорошо, а другие нет. Для некоторых это выглядело так, будто я занимаю их место, и наши отношения были напряженными.

– Почему вы так думаете об отношениях с партнерами?
– Помню, что в то время у «Днепра» было партнерство с другим клубом, если не ошибаюсь, «Металлургом» из Запорожья («Кривбассом», если быть точным, – Прим. И.Л.).

Игроков, которых не использовали в «Днепре», отправляли в тот клуб. Когда я присоединился к команде, несколько игроков были отправлены туда, в команде ощущалась большая конкуренция. Это проявлялось на тренировках: недовольство, стресс и конфликты со стороны некоторых игроков.

dniprohistory.blogspot.com. Давидсон против Дмитрия Михайленко (справа)

– Как проходила ваша адаптация в команде и стране? Вы уже упомянули о холодной зиме в Украине.
– Сначала моя адаптация была хорошей, но впоследствии из-за сильного холода я получил несколько травм, которые помешали мне показать свою лучшую форму. Это привело к тому, что я играл меньше. Кроме того, мне пришлось играть на позиции, к которой я не привык. В Греции и других клубах я всегда играл как правый защитник, но в Украине меня поставили на позицию вингера, которая была для меня новой и не очень удобной.

– Как вам было работать под руководством Олега Протасова? Что вы можете сказать о нем как о человеке и тренере?
– Тренер Олег Протасов – отличный наставник с новаторскими идеями. Он был очень этичным и всегда относился ко мне с уважением. Как человек, он очень помог мне, объясняя на греческом, как вести себя, чтобы лучше адаптироваться в стране. Жаль, что я тогда не смог показать свой лучший футбол, чтобы помочь ему.

– Какой матч в «Днепре» вам запомнился больше всего?
– Мне очень запомнились два матча в составе «Днепра». Первый – это моя первая игра против «Шахтера» из Донецка. Мы сыграли вничью – 1:1 (23.09.2006 года, – Прим. И.Л.), и я показал очень хорошую игру. У нас даже были шансы выиграть этот матч.

Второй – это победа над «Шахтером» на их поле со счетом – 3:2 (23.04.2007 года, – Прим. И.Л.). Мы тогда застали их врасплох.

«Стеценко – неприятный, грубый человек, который много унижал меня словами и действиями»

– А при Бессонове какой-то матч запомнился?
– Также вспомню еще один матч, который для меня был практически прощальным. После продолжительного периода травм я вернулся на поле и сыграл против донецкого «Металлурга». Для меня это был очень важный момент, потому что во время травмы меня унижал генеральный директор клуба, намекая, что я только получаю деньги и ничего не делаю. После ухода тренера Протасова ситуация для меня значительно усложнилась. Сегодня впервые я могу откровенно говорить об этом. В том матче я вернулся на поле, показал великолепную игру и был признан многими лучшим игроком. Это был момент, когда мою ценность в команде наконец-то увидели.

– Вы говорите о тогдашнем генеральном директоре Андрее Стеценко?
– Да, я говорю именно о нем. Это был неприятный, грубый человек, который много унижал меня словами и действиями в этот период из-за моих травм.

– Как бы вы описали украинский чемпионат того времени? Какие отличия от греческого чемпионата больше всего поразили?
– Украинский чемпионат был очень интенсивным и быстрым по сравнению с греческим. Это не был турнир про физическую силу или грубые единоборства, но игроки прилагали максимум усилий как на тренировках, так и во время матчей.

– Вы выходили на замену в двух матчах против швейцарской «Беллинцоны» в еврокубках. Какие у вас воспоминания об этой дуэли? Среди фанатов поражение швейцарцам считалось большим позором.
– Этот матч я помню не очень хорошо, потому что тогда возвращался после травмы и не имел много игрового времени. Однако после поражения атмосфера в команде была очень тяжелой, почти как на похоронах. Игроки и тренерский штаб были очень разочарованы результатом.

– Помните ли вы момент, когда после этого поражения болельщики остановили автобус, чтобы поговорить с командой? Вы испытывали страх? Что вы помните об этом моменте?
– Да, я помню, но страха не было. Это были разговоры между болельщиками, тренерским штабом и несколькими игроками, которые имели большой авторитет в команде, такими как Олег Шелаев, Андрей Русол и Сергей Назаренко. В конце концов, все решилось.

dniprohistory.blogspot.com.

– В один из сезонов у «Днепра» под руководством Протасова была возможность стать чемпионами, поскольку зимой команда занимала первое место. Как вы думаете, почему команда в итоге финишировала на 4-м месте? Что явилось причиной этого спада? Что происходило в команде в то время?
– Помню, что в тот период у меня была серьезная травма левого бедра, которая началась с легкого растяжения и переросла в полный разрыв мышцы. Это произошло из-за нехватки профессионализма, хотя я не хочу винить врачей, а скорее, из-за недостаточного уровня развития медицины того времени. Мы не делали еженедельных обследований, чтобы определить, готов ли я вернуться к тренировкам. Такие обследования нужно было проводить до возвращения на поле. Из-за их отсутствия и преждевременного возвращения на поле, я получил полный разрыв мышцы бедра длиной 12 сантиметров. Тогда я пропустил 6 месяцев, и это совпало с периодом, когда команда демонстрировала хорошую игру, поэтому я не могу точно сказать, почему она испытала спад после зимнего перерыва.

«У Бессонова на второй день сбора играли контрольный матч»

– Под руководством нового тренера Владимира Бессонова вы стали гораздо меньше играть и вскоре покинули команду. Почему это произошло?
– По моему мнению, тренер Владимир Бессонов был слишком стар для этой должности, а его методы работы устарели. Он обращался с нами, как с солдатами, был груб и имел устаревшие подходы. Я видел в футболе с ним вещи, которые раньше никогда не встречал.

Сначала у меня было несколько шансов играть, но быстро понял, что он не любит меня и латиноамериканцев в целом. Как-то после возвращения из Турции с предсезонного сбора я узнал, что он в интервью сказал, что не любит меня, и латиноамериканцы не будут играть под его руководством. Я спросил об этом генерального директора, и он подтвердил, что это правда.

Я спросил его, почему меня не отпустят из команды, если ни тренер, ни он не хотят меня здесь видеть. Я предложил оставить клуб без выплаты компенсации, но с условием, что мне разрешат найти новый клуб. На следующий день директор согласился и сказал, что клуб нуждается только в «отмазке» перед болельщиками, поскольку многие из них любили меня. Так я расторг контракт и покинул «Днепр».

– Могли бы вы рассказать больше о том, что вас удивило в тренировочном процессе Бессонова, о том, как он относился к игрокам?
– Помню, что его тренировки иногда были нецелесообразными и не способствовали лучшей производительности на поле. К примеру, мы поехали на предсезонную подготовку в Турцию впервые с ним. Только вернувшись из отпуска, мы провели лишь один тренировочный день, а на следующий день он поставил товарищеский матч. Физически мы не были готовы играть.

Я никогда не видел, чтобы товарищеские матчи проводились через два дня после возвращения из 20-30-дневного отпуска. Сначала нужна физическая подготовка – все клубы так поступают. Но в нашем случае такого не было. Он кричал как сумасшедший, а большинство игроков находились в плохой физической форме, что было вполне нормально после возвращения из отпуска.

– В августе 2008 года в «Днепр» перешел еще один бразилец – Алсидес. Что вы можете о нем сказать? Несмотря на высокий уровень, в «Днепре» его больше запомнили из-за ночных гуляний, чем из-за его футбольных достижений.
– Мы с Алсидесом провели вместе почти год. Он был очень хорошим человеком и хорошим другом. Как игрок, он имел высокий уровень. Что касается его ночной жизни, я не могу ничего комментировать, потому что не был с ним в подобных ситуациях.

– Кого вы помните среди партнеров по команде в «Днепре»?
– Я помню почти всех игроков, но наиболее дружелюбными ко мне были: Сергей Самодин, Виталий Денисов, Джаба Канкава и Сергей Корниленко.

– Есть ли у вас смешная или интересная история с матчей, тренировок или просто из жизни в Украине?
– Одна забавная история приключилась, когда я только приехал. Я не знал языка, и почти никто не говорил по-английски. Однажды мне нужно было постричься, и я пошел в парикмахерскую в торговом центре Днепра. Я выучил слово «немножко» и сказал его парикмахеру. Она сделала мне странную прическу – оставила длинные волосы сзади, а остальные обрезала очень коротко. Это походило на конский хвост. Я настолько стеснялся, что в тот же день полностью побрился. На следующий день команда и тренер шутили, что у нас появился новый игрок – из длинноволосого я стал лысым.

– Следите ли вы за ситуацией в Украине сейчас? Что в Бразилии говорят о войне с россией?
– Ситуация в Украине очень печальна. Я поддерживаю связь с некоторыми знакомыми и вижу, что происходит. В Бразилии мы очень переживаем об оказавшихся в такой ситуации друзьях и коллегах. То, что мы видим, – это агрессивный и диктаторский режим россии, который стремится к большей власти. С другой стороны, Украина борется за свою независимость и свою землю. Я искренне надеюсь, что эта война наконец-то закончится.

dniprohistory.blogspot.com

– Если у вас есть что-то, чем вы хотели бы поделиться вне рамок моих вопросов, пожалуйста, сделайте это.
– Я пережил тяжелые моменты в Украине во время травмы. За несколько месяцев до этого я расстался с бывшей женой, страдавшей биполярным расстройством и депрессией. Находясь в клубе, я ощущал огромное давление. В этот период все было очень тяжело: травма, развод, унижение со стороны генерального директора – это был период «темных туч» для меня.

Помню, однажды я поделился этими трудностями с тренером Олегом Протасовым, и он сказал мне: «Сходи к священнику, чтобы освятиться, потому что, наверное, на тебя сделано, ха-ха-ха».

После того, как я покинул «Днепр», я играл некоторое время в Бразилии, а через три месяца получил предложения из Греции и Кипра. В конце концов, я принял предложение от большого кипрского клуба «Омония», где, благодаря Богу, стал чемпионом, отыграл все матчи без травм и получил любовь болельщиков. Я до сих пор имею с ними прекрасные отношения.

Спасибо за возможность рассказать о моем опыте в «Днепре».

Игорь ЛЫСЕНКО

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статьи эксклюзив Днепр Омония Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Протасов Владимир Бессонов чемпионат Кипра по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
Андрей Стеценко много унижал меня словами и действиями.
Что автор не уточнил какими действиями унижал. 
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