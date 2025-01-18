ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало полузащитника Шахтера
Александр Кострица пополнил ряды житомирского клуба
Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании контракта с полузащитником Александром Кострицей, который будет выступать за вторую команду «волков».
По официальной информации, контракт рассчитан на три года. Последним клубом футболиста был донецкий «Шахтер».
За 4 года в системе «горняков» Александр добрался до состава «Шахтера» U-19, участвуя в чемпионате Украины и Юношеской лиге УЕФА. На европейской арене Кострица за два сезона принял участие в пяти матчах.
Ранее сообщалось, что «Полесье» подписало бывшего полузащитника «Динамо».
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