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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 12:19 | Обновлено 18 января 2025, 13:10
1260
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало полузащитника Шахтера

Александр Кострица пополнил ряды житомирского клуба

18 января 2025, 12:19 | Обновлено 18 января 2025, 13:10
1260
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало полузащитника Шахтера
ФК Полесье. Александр Кострица

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании контракта с полузащитником Александром Кострицей, который будет выступать за вторую команду «волков».

По официальной информации, контракт рассчитан на три года. Последним клубом футболиста был донецкий «Шахтер».

За 4 года в системе «горняков» Александр добрался до состава «Шахтера» U-19, участвуя в чемпионате Украины и Юношеской лиге УЕФА. На европейской арене Кострица за два сезона принял участие в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что «Полесье» подписало бывшего полузащитника «Динамо».

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Полесье Житомир трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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