ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало полузащитника Шахтера

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании контракта с полузащитником Александром Кострицей, который будет выступать за вторую команду «волков».

По официальной информации, контракт рассчитан на три года. Последним клубом футболиста был донецкий «Шахтер».

За 4 года в системе «горняков» Александр добрался до состава «Шахтера» U-19, участвуя в чемпионате Украины и Юношеской лиге УЕФА. На европейской арене Кострица за два сезона принял участие в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что «Полесье» подписало бывшего полузащитника «Динамо».