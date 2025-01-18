Украина. Премьер лига18 января 2025, 11:34 | Обновлено 18 января 2025, 11:44
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Статистика: какая команда была самой молодой в первой части сезона УПЛ
У львовского Руха – наименьший средний возраст игроков команды – 21,7 года
18 января 2025, 11:34 | Обновлено 18 января 2025, 11:44
243
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Стало известно, какая молодая команда первой части текущего сезона УПЛ.
У львовского Руха самый меньший средний возраст игроков команды – 21,7 года.
В топ-5 этого рейтинга также вошли команды Шахтер, Заря, Полесье, Черноморец.
Топ-5 самых молодых команд УПЛ сезона 2024/25
- 1. Рух Львов – 21,7 года
- 2. Шахтер Донецк – 23,9 года
- 3. Заря Луганск – 24,4 года
- 4. Полесье Житомир – 24,7 года
- 5. Черноморец Одесса – 25,2 года
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