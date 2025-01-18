Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Статистика: какая команда была самой молодой в первой части сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 11:34 | Обновлено 18 января 2025, 11:44
243
0

Статистика: какая команда была самой молодой в первой части сезона УПЛ

У львовского Руха – наименьший средний возраст игроков команды – 21,7 года

18 января 2025, 11:34 | Обновлено 18 января 2025, 11:44
243
0
Статистика: какая команда была самой молодой в первой части сезона УПЛ
ФК Рух Львов

Стало известно, какая молодая команда первой части текущего сезона УПЛ.

У львовского Руха самый меньший средний возраст игроков команды – 21,7 года.

В топ-5 этого рейтинга также вошли команды Шахтер, Заря, Полесье, Черноморец.

Топ-5 самых молодых команд УПЛ сезона 2024/25

  • 1. Рух Львов – 21,7 года
  • 2. Шахтер Донецк – 23,9 года
  • 3. Заря Луганск – 24,4 года
  • 4. Полесье Житомир – 24,7 года
  • 5. Черноморец Одесса – 25,2 года

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало полузащитника Шахтера
Карпаты отправились на сборы: пять новичков, минус семь футболистов
Четыре исполнителя. Известно, кто из игроков Руха поедет на сборы с Карпами
статистика чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер Донецк Заря Луганск Полесье Житомир Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК: «Ненавижу эту игру. Много людей пишут мне и просят забить»
Футбол | 18 января 2025, 12:51 2
Артем ДОВБИК: «Ненавижу эту игру. Много людей пишут мне и просят забить»
Артем ДОВБИК: «Ненавижу эту игру. Много людей пишут мне и просят забить»

Украинский форвард ответил на вопросы журналистов

Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Хоккей | 17 января 2025, 15:17 0
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A

Подопечные Андрея Срюбко пробились в Топ-16 лучших сборных мира

Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Бокс | 17.01.2025, 14:51
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 06:45
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
Хоккей | 17.01.2025, 14:41
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 11
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 5
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 25
Футбол
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем