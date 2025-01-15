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Англия
15 января 2025, 00:47 | Обновлено 15 января 2025, 00:59
72
0

Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки

Сенсационный Ноттингем сделал ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции

15 января 2025, 00:47 | Обновлено 15 января 2025, 00:59
72
0
Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 января состоялись матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Яркие боевые противостояния увидели болельщики в Англии. Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити в один вечер потеряли очки.

Сенсационный Ноттингем Форест совершил ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Ноттингем Форест (41), Арсенал (40), Челси (37), Ньюкасл, Ман Сити (по 35).

Английская Премьер-лига

21-й тур, 14–16 января 2025

🔹 14 января

  • 21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2
  • 21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
  • 21:30. Челси – Борнмут – 2:2
  • 22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1

🔹 15 января

  • 21:30. Эвертон – Астон Вилла
  • 21:30. Лестер – Кристалл Пэлас
  • 21:30. Ньюкасл – Вулверхемптон
  • 22:00. Арсенал – Тоттенхэм

🔹 16 января

  • 21:30. Ипсвич – Брайтон
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48 - 20 47
2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30 - 20 41
3 Арсенал 20 11 7 2 39 - 18 40
4 Челси 21 10 7 4 41 - 26 37
5 Ньюкасл 20 10 5 5 34 - 22 35
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38 - 29 35
7 Борнмут 21 9 7 5 32 - 25 34
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30 - 32 32
9 Фулхэм 21 7 9 5 32 - 30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40 - 37 28
11 Брайтон 20 6 10 4 30 - 29 28
12 Вест Хэм 21 7 5 9 27 - 41 26
13 Тоттенхэм 20 7 3 10 42 - 30 24
14 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23 - 28 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21 - 28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15 - 25 17
17 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31 - 45 16
18 Ипсвич Таун 20 3 7 10 20 - 35 16
19 Лестер 20 3 5 12 23 - 44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12 - 44 6
Полная таблица

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Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ноттингем Форест – Ливерпуль
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Сити Челси - Борнмут Ноттингем Форест - Ливерпуль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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