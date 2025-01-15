Англия15 января 2025, 00:47 | Обновлено 15 января 2025, 00:59
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Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Сенсационный Ноттингем сделал ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции
15 января 2025, 00:47 | Обновлено 15 января 2025, 00:59
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Вечером 14 января состоялись матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Яркие боевые противостояния увидели болельщики в Англии. Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити в один вечер потеряли очки.
Сенсационный Ноттингем Форест совершил ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Ноттингем Форест (41), Арсенал (40), Челси (37), Ньюкасл, Ман Сити (по 35).
Английская Премьер-лига
21-й тур, 14–16 января 2025
🔹 14 января
- 21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2
- 21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
- 21:30. Челси – Борнмут – 2:2
- 22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1
🔹 15 января
- 21:30. Эвертон – Астон Вилла
- 21:30. Лестер – Кристалл Пэлас
- 21:30. Ньюкасл – Вулверхемптон
- 22:00. Арсенал – Тоттенхэм
🔹 16 января
- 21:30. Ипсвич – Брайтон
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48 - 20
|47
|2
|Ноттингем Форест
|21
|12
|5
|4
|30 - 20
|41
|3
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39 - 18
|40
|4
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41 - 26
|37
|5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34 - 22
|35
|6
|Манчестер Сити
|21
|10
|5
|6
|38 - 29
|35
|7
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32 - 25
|34
|8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30 - 32
|32
|9
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32 - 30
|30
|10
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40 - 37
|28
|11
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30 - 29
|28
|12
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27 - 41
|26
|13
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42 - 30
|24
|14
|Манчестер Юнайтед
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21 - 28
|21
|16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15 - 25
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31 - 45
|16
|18
|Ипсвич Таун
|20
|3
|7
|10
|20 - 35
|16
|19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23 - 44
|14
|20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12 - 44
|6
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