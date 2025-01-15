Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки

Вечером 14 января состоялись матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Яркие боевые противостояния увидели болельщики в Англии. Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити в один вечер потеряли очки.

Сенсационный Ноттингем Форест совершил ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Ноттингем Форест (41), Арсенал (40), Челси (37), Ньюкасл, Ман Сити (по 35).

Английская Премьер-лига

21-й тур, 14–16 января 2025

🔹 14 января

21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2

21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2

21:30. Челси – Борнмут – 2:2

22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1

🔹 15 января

21:30. Эвертон – Астон Вилла

21:30. Лестер – Кристалл Пэлас

21:30. Ньюкасл – Вулверхемптон

22:00. Арсенал – Тоттенхэм

🔹 16 января

21:30. Ипсвич – Брайтон

22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 20 14 5 1 48 - 20 47 2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30 - 20 41 3 Арсенал 20 11 7 2 39 - 18 40 4 Челси 21 10 7 4 41 - 26 37 5 Ньюкасл 20 10 5 5 34 - 22 35 6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38 - 29 35 7 Борнмут 21 9 7 5 32 - 25 34 8 Астон Вилла 20 9 5 6 30 - 32 32 9 Фулхэм 21 7 9 5 32 - 30 30 10 Брентфорд 21 8 4 9 40 - 37 28 11 Брайтон 20 6 10 4 30 - 29 28 12 Вест Хэм 21 7 5 9 27 - 41 26 13 Тоттенхэм 20 7 3 10 42 - 30 24 14 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23 - 28 23 15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21 - 28 21 16 Эвертон 19 3 8 8 15 - 25 17 17 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31 - 45 16 18 Ипсвич Таун 20 3 7 10 20 - 35 16 19 Лестер 20 3 5 12 23 - 44 14 20 Саутгемптон 20 1 3 16 12 - 44 6 Полная таблица

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