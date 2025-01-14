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Чемпионат Англии
Брентфорд
14.01.2025 21:30 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
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Англия
14 января 2025, 23:29 | Обновлено 14 января 2025, 23:36
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Брентфорд совершил камбэк в матче с Ман Сити. Ярмолюк вышел на замену

После дубля Фила Фодена горожане не сумели удержать перевес в два мяча

14 января 2025, 23:29 | Обновлено 14 января 2025, 23:36
234
0
Брентфорд совершил камбэк в матче с Ман Сити. Ярмолюк вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Проигрывая в два мяча, «Брентфорд» совершил камбэк и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

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После дубля Фила Фодена горожане не сумели удержать перевес в два мяча.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел на замену у хозяев поля на 80-й минуте.

После этого «Брентфорд» забил два гола на 82-й и 90+2 мин, шокировав команду Пепа Гвардиола.

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и занимает 6-е место в АПЛ.

АПЛ. 21-й тур, 14 января

Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Висса, 82, Нергор, 90+2 – Фоден, 66, 78

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Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Сити Фил Фоден
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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