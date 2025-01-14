14.01.2025 21:30 – 19’ 0 : 0
Англия14 января 2025, 21:30 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
791
0
Брентфорд – Манчестер Сити. Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии
14 января 2025, 21:30 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
791
0
Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Брентфорд – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2025, 20:44 2
Поединок состоится 14 января в 21:30 по Киеву
Футбол | 13 января 2025, 21:21 1
«Реал» уступил в последнем финале Суперкубка Испании «Барселоне» 2:5
Теннис | 14.01.2025, 14:45
Бокс | 14.01.2025, 09:05
Бокс | 14.01.2025, 10:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2025, 04:00 2
12.01.2025, 22:07 11
14.01.2025, 09:32 16
Бокс
13.01.2025, 15:24 4
13.01.2025, 19:20 2
12.01.2025, 23:57 11