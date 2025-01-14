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Чемпионат Англии
Брентфорд
14.01.2025 21:30 – 19 0 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2025, 21:30 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
791
0

Брентфорд – Манчестер Сити. Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии

14 января 2025, 21:30 | Обновлено 14 января 2025, 21:46
791
0
Брентфорд – Манчестер Сити. Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брентфорд – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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