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Чемпионат Англии
Брентфорд
14.01.2025 21:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
14 января 2025, 05:34 | Обновлено 14 января 2025, 05:35
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Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 января в 21:30 по Киеву

14 января 2025, 05:34 | Обновлено 14 января 2025, 05:35
50
0
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда не так давно пробилась в АПЛ. Но демонстрировала при этом такую стабильную и достаточно зрелищную игру, что начала восприниматься как крепкий середняк этого дивизиона. Казалось, что в новом розыгрыше подопечные Томаса Франка способны замахнуться на нечто большее, в первую очередь за счет прекрасной статистике выступлений на собственном поле. Но зимой пчелки явно сбавили обороты. Был даже отрезок с 4-мя поражениями (с учетом вылета из Кубка Лиги) при нулевой ничьей с кризисным Брайтоном. И лишь в январе серию прервали, покуражившись с глухим аутсайдером, Саутгемптоном (5:0 с дублем и ассистом от Мбемо). Играя в кубке против Плимута, команда шокировала всех вылетом.

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Манчестер Сити

Клуб в начале нового календарного года начал приходить в себя. Но сколько же было потеряно из-за шокирующего провала предыдущих месяцев! Тут и вылет в Кубке Лиги от нестабильного Тоттенхэма, и неудачи в Лиге чемпионов, из-за чего один из фаворитов до сих пор не решен вопрос о выходе в плей-офф. И, главное, чемпион взял в АПЛ 1 победу и 5 очков в 9 поединках, по сути, уже сейчас распрощавшись с титулом. С другой стороны, в январе Холланд и компания смогли последовательно обыграть Лестер и Вест Хэм. Подобное, конечно, выглядело всегда для парней Гвардиолы проходной целью, чуть ли не обязательной задачей. Но сейчас это на фоне спада Челси сократило отставание от топ-4 до практически минимального. В кубке с Солфорд и вовсе отвели душу, выиграв 8:0.

Статистика личных встреч

У подопечных Франка хорошо получалось играть с чемпионом в позапрошлом сезоне. Но вот уже трижды кряду сильнее горожане.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Томас Франк со своими подопечными составят проблемы для ожившего чемпиона. Ставим на победу гостей в этом поединке (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
14 января 2025 -
21:30
Манчестер Сити
Победа Манчестер Сити 1.65 Сделать ставку
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Брентфорд Манчестер Сити Брентфорд - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы на футбол прогнозы Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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