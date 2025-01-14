14 января на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда не так давно пробилась в АПЛ. Но демонстрировала при этом такую стабильную и достаточно зрелищную игру, что начала восприниматься как крепкий середняк этого дивизиона. Казалось, что в новом розыгрыше подопечные Томаса Франка способны замахнуться на нечто большее, в первую очередь за счет прекрасной статистике выступлений на собственном поле. Но зимой пчелки явно сбавили обороты. Был даже отрезок с 4-мя поражениями (с учетом вылета из Кубка Лиги) при нулевой ничьей с кризисным Брайтоном. И лишь в январе серию прервали, покуражившись с глухим аутсайдером, Саутгемптоном (5:0 с дублем и ассистом от Мбемо). Играя в кубке против Плимута, команда шокировала всех вылетом.

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Манчестер Сити

Клуб в начале нового календарного года начал приходить в себя. Но сколько же было потеряно из-за шокирующего провала предыдущих месяцев! Тут и вылет в Кубке Лиги от нестабильного Тоттенхэма, и неудачи в Лиге чемпионов, из-за чего один из фаворитов до сих пор не решен вопрос о выходе в плей-офф. И, главное, чемпион взял в АПЛ 1 победу и 5 очков в 9 поединках, по сути, уже сейчас распрощавшись с титулом. С другой стороны, в январе Холланд и компания смогли последовательно обыграть Лестер и Вест Хэм. Подобное, конечно, выглядело всегда для парней Гвардиолы проходной целью, чуть ли не обязательной задачей. Но сейчас это на фоне спада Челси сократило отставание от топ-4 до практически минимального. В кубке с Солфорд и вовсе отвели душу, выиграв 8:0.

Статистика личных встреч

У подопечных Франка хорошо получалось играть с чемпионом в позапрошлом сезоне. Но вот уже трижды кряду сильнее горожане.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Томас Франк со своими подопечными составят проблемы для ожившего чемпиона. Ставим на победу гостей в этом поединке (коэффициент - 1,65).