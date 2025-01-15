Брентфорд – Ман Сити – 2:2. 10 минут Ярмолюка и дубль Фодена. Видео голов
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Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Проигрывая в два мяча, «Брентфорд» совершил камбэк и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).
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После дубля Фила Фодена горожане не сумели удержать перевес в два мяча. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел на замену у хозяев поля на 80-й минуте.
После этого «Брентфорд» забил два гола на 82-й и 90+2 мин, шокировав команду Пепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» набрал 35 очков и занимает 6-е место в АПЛ.
АПЛ. 21-й тур, 14 января
Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2
Голы: Висса, 82, Нергор, 90+2 – Фоден, 66, 78
Видео голов и обзор матча
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