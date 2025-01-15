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Чемпионат Англии
Брентфорд
14.01.2025 21:30 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 января 2025, 02:23 | Обновлено 15 января 2025, 02:47
78
0

Брентфорд – Ман Сити – 2:2. 10 минут Ярмолюка и дубль Фодена. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги.

15 января 2025, 02:23 | Обновлено 15 января 2025, 02:47
78
0
Брентфорд – Ман Сити – 2:2. 10 минут Ярмолюка и дубль Фодена. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Проигрывая в два мяча, «Брентфорд» совершил камбэк и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После дубля Фила Фодена горожане не сумели удержать перевес в два мяча. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел на замену у хозяев поля на 80-й минуте.

После этого «Брентфорд» забил два гола на 82-й и 90+2 мин, шокировав команду Пепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» набрал 35 очков и занимает 6-е место в АПЛ.

АПЛ. 21-й тур, 14 января

Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Висса, 82, Нергор, 90+2 – Фоден, 66, 78

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Норгаард (Брентфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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