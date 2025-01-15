Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Расстроены, были близки к победе. Не реализовали шансы»​​​​​​​
Чемпионат Англии
Брентфорд
14.01.2025 21:30 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 января 2025, 05:41 | Обновлено 15 января 2025, 05:56
297
0

ГВАРДИОЛА: «Расстроены, были близки к победе. Не реализовали шансы»​​​​​​​

Главный тренер «Ман Сити» прокомментировал досадную ничью с «Брентфордом»

15 января 2025, 05:41 | Обновлено 15 января 2025, 05:56
297
0
ГВАРДИОЛА: «Расстроены, были близки к победе. Не реализовали шансы»​​​​​​​
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал досадную ничью с «Брентфордом» в матче АПЛ (2:2), в котором горожане пропустили два гола в конце игры и упустили победу:

«Это уже произошло. В какой-то день мы принимаем правильные решения, сегодня нет. Я совсем не сержусь на игроков. Я здесь, чтобы сделать анализ. У нас были момента три против трех, два против двух, но мы этого не использовали, и это произошло. Есть вопрос о том, как мы можем сделать получше. Это не причина, почему мы сыграли вничью.

Сегодня мы создали множество моментов, но не завершили их. Савиньо, Фил Фоден, Матеус Нунеш, Эрлинг Холланд имеют невероятную скорость, но мы не завершили моменты. Удар в штангу от Савиньо, моменты Эрлинга – иногда так бывает. Игрокам непросто всегда принимать правильные решения на такой скорости.

Все улучшится. Я доволен нашей игрой. Конечно, мы огорчены, потому что были близки к победе, но не выиграли».

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Норгаард (Брентфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
По теме:
Арне СЛОТ: «Ливерпуль пропустил только один контрвыпад, и нам забили гол»
ФОТО. Зинченко обратился к одноклубнику на фоне слухов о трансфере
МАРЕСКА: «Челси нанес 15 ударов в первом тайме. Счет должен быть другим»
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Брентфорд - Манчестер Сити пресс-конференция Жузеп Гвардиола
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Бокс | 14 января 2025, 10:48 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»

Легендарный боксер оценил карьеру украинского чемпиона

Брентфорд совершил камбэк в матче с Ман Сити. Ярмолюк вышел на замену
Футбол | 14 января 2025, 23:29 2
Брентфорд совершил камбэк в матче с Ман Сити. Ярмолюк вышел на замену
Брентфорд совершил камбэк в матче с Ман Сити. Ярмолюк вышел на замену

После дубля Фила Фодена горожане не сумели удержать перевес в два мяча

Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол | 14.01.2025, 16:27
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Бокс | 14.01.2025, 09:32
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Футбол | 15.01.2025, 06:23
Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 5
Бокс
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
13.01.2025, 22:09 7
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
13.01.2025, 09:13
Футбол
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
13.01.2025, 01:11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 24
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем