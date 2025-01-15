ГВАРДИОЛА: «Расстроены, были близки к победе. Не реализовали шансы»​​​​​​​

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал досадную ничью с «Брентфордом» в матче АПЛ (2:2), в котором горожане пропустили два гола в конце игры и упустили победу:

«Это уже произошло. В какой-то день мы принимаем правильные решения, сегодня нет. Я совсем не сержусь на игроков. Я здесь, чтобы сделать анализ. У нас были момента три против трех, два против двух, но мы этого не использовали, и это произошло. Есть вопрос о том, как мы можем сделать получше. Это не причина, почему мы сыграли вничью.

Сегодня мы создали множество моментов, но не завершили их. Савиньо, Фил Фоден, Матеус Нунеш, Эрлинг Холланд имеют невероятную скорость, но мы не завершили моменты. Удар в штангу от Савиньо, моменты Эрлинга – иногда так бывает. Игрокам непросто всегда принимать правильные решения на такой скорости.

Все улучшится. Я доволен нашей игрой. Конечно, мы огорчены, потому что были близки к победе, но не выиграли».