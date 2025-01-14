14.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Англия14 января 2025, 23:59 | Обновлено 15 января 2025, 00:26
437
3
Лидер потерял очки. Ливерпуль не сумел обыграл Ноттингем Форест
На ранний гол Криса Вуда красные ответили точным ударом Диогу Жота
14 января 2025, 23:59 | Обновлено 15 января 2025, 00:26
437
3
Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» разошлись миром (1:1).
На ранний гол Криса Вуда красные после перерыва ответили точным ударом Диогу Жота.
Несмотря на потерю очков, лидером АПЛ остается «Ливерпуль» (47 очков), «Ноттингем Форест» сенсационно идет на 2-й позиции (41).
АПЛ. 21-й тур, 14 января
Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1
Голы: Крис Вуд, 8 – Диогу Жота, 66
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Комментарии 3
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Ливерпуль отскочил, Ноттингем Форес был сильнее.
Возили весь другий тайм, як сучку макіхвську, але не пощастило....
Для Фореста це звісно приємний результат, повезло їм.
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