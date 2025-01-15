Арне СЛОТ: «Ливерпуль пропустил только один контрвыпад, и нам забили гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выразил свое разочарование результатом матча АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1):

«Я не могу требовать большего. Особенно во втором тайме, когда мы доминировали. Но даже в первой половине у нас были шансы. Ноттингем Форест – команда в отличной форме, которая умеет обороняться. За 90+ минут мы разрешили им только один контрвыпад, но, к сожалению, они сразу реализовали свой момент. Во втором тайме мы создали много моментов, но Ноттингем очень хорошо защищался, а у их голкипера был фантастический матч.

Диога Жота вышел на замену и сразу забил. Я не думаю, что когда-то делал замену, которая имела бы такое мгновенное влияние. Хотя я не чувствую гордости за это решение, делаю замены согласно определенному плану. В этом случае мы выпустили нападающего вместо защитника, чтобы играть еще более атакующим, потому что нам нужен был гол. Но то, что мы забили по стандарту, было неожиданностью. Конечно, Диогу Жота может забивать, а у Цимикаса хорошая подача.

Игра Ноттингем Форест? Это не уникальный стиль, но очень хорошо подходит их игрокам. Они играют длинными передачами на сильного выиграющего борьбу Крис Вуда, а быстрые форварды подбирают мячи. Нам было очень сложно им противостоять, особенно после того, как мы пропустили первыми.

Их гонка за титул? Если после 20 туров они находятся в верхней части таблицы, то это не случайность. Они уже сыграли несколько трудных выездных матчей и показали, что могут конкурировать с сильнейшими. Сейчас их состав стабилен, и если это будет продолжаться, я не вижу причин, почему они должны терять много очков.

Влияние Диогу Жоты после возвращения от травмы? Да, он уже показывал класс, например, в игре против Фулхэма. Но после этого матча у него был небольшой регресс. Сегодня он выглядел еще лучше и имел несколько моментов, как и Мо Салах, чтобы забить победный гол. Это очень приятно видеть».