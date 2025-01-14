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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
14.01.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2025, 10:55 |
31
0

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 22:00 матч чемпионата Англии

14 января 2025, 10:55 |
31
0
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Ливерпуль
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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