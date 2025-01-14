Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Ливерпуль Смотреть трансляцию

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