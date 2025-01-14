14.01.2025 22:00 - : -
Англия14 января 2025, 10:55 |
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Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 22:00 матч чемпионата Англии
14 января 2025, 10:55 |
31
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Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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