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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
14.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 января 2025, 02:41 | Обновлено 15 января 2025, 02:55
76
0

Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1. Лесная защита. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги

15 января 2025, 02:41 | Обновлено 15 января 2025, 02:55
76
0
Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1. Лесная защита. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» разошлись миром (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На ранний гол Криса Вуда красные после перерыва ответили точным ударом Диогу Жота.

Несмотря на потерю очков, лидером АПЛ остается «Ливерпуль» (47 очков), «Ноттингем Форест» сенсационно идет на 2-й позиции (41).

АПЛ. 21-й тур, 14 января

Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1

Голы: Крис Вуд, 8 – Диогу Жота, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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