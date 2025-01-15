Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1. Лесная защита. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» разошлись миром (1:1).
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На ранний гол Криса Вуда красные после перерыва ответили точным ударом Диогу Жота.
Несмотря на потерю очков, лидером АПЛ остается «Ливерпуль» (47 очков), «Ноттингем Форест» сенсационно идет на 2-й позиции (41).
АПЛ. 21-й тур, 14 января
Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1
Голы: Крис Вуд, 8 – Диогу Жота, 66
Видео голов и обзор матча
События матча
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