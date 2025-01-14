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Ноттингем Форест
14.01.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
14 января 2025, 05:49 | Обновлено 14 января 2025, 05:53
124
0

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 января в 22:00 по Киеву

14 января 2025, 05:49 | Обновлено 14 января 2025, 05:53
124
0
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января на «Сити Граунд» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда долгое время никак не могла вернуться в АПЛ. Это исправил Стив Купер, более того, он сделал еще более неожиданную вещь: сумел со своими подопечными не вылететь назад, а Чемпионшип, по итогу сезона 2023/2023... А потом был уволен год назад, хотя положение было сложным, но не критическим. С другой стороны, его преемник и в том розыгрыше справился с неожиданным ударом от чиновников, отобравшим очки. И еще и сейчас Нуну Эшпириту Санту просто шокирует всех. Его подопечные, среди которых нет звезд, в середине зимы идут в тройке лидеров! Подтвердили это и с Вулверхэмптоном. В кубке с Лутоном тем более не было проблем - выиграли 2:0.

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Ливерпуль

Клуб в первые пол года работы Арне Слота, если считать от момента начала игр, старта сезона, был похож на бочку меда, с единственной ложкой неприятных примесей - как раз в виде домашнего поединка лесникам. К чести голландца, он ухитрялся после каждой неудачи находить способы быстро, практически мгновенно, справляться с задачами и продолжать побеждать во всех турнирах. Красные имеют стопроцентный пока что результат в Лиге чемпионов, выиграв все шесть поединков. Также они ушли в единоличный отрыв в АПЛ, правда, в прошлом туре не сумев победить старых соперников из Манчестер Юнайтед. В Кубке Лиги с Тоттенхэмом и вовсе дошло до поражения из-за позднего гола соперника. Потом и вовсе была встреча с полулюбительским Аккрингтон Стэнли. Хотя бы там не было проблем: оформили легкую и разгромную победу.

Статистика личных встреч

До сенсационной выездной победы на Энфилде лесники трижды проигрывали этому гранду.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу на выезде лидера дивизиона. Но зря на нынешних лесников ставят крест - ставим на то, что они тут выиграют этот домашний поединок с форой +1 забитый гол (коэффициент - 1,71).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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